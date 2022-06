CoFoE: Klaus:Viacero návrhov si nevyžaduje zmeny základných zmlúv o EÚ

Bratislava 26. júna (TASR) - Niektoré z občianskych návrhov volajú po otvorení zmlúv o fungovaní EÚ. Je však aj množstvo takých, ktoré základné zmluvy otvárať nepotrebujú. "Zhodli sme sa, že práve nimi treba začať, aby sme našim občanom vyhoveli v ich požiadavkách a aby sme to urobili tou najkratšou možnou cestou," povedal štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus po zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu tento týždeň. TASR prináša týždenný súhrn udalostí okolo CoFoE.



Európska komisia (EK) sa má prvým súborom návrhov z Konferencie o budúcnosti Európy zaoberať v roku 2023. V septembri tohto roka ho má oznámiť predsedníčka EK Ursula von der Leyenová počas prejavu o stave Únie. Oznámené opatrenia budú začlenené do pracovného programu EK na rok 2023. Potvrdil to podpredseda EK Maroš Šefčovič.



Doplnil, že ľudia z celej Európy vynaložili obrovskú energiu a úsilie na odsúhlasenie 49 konečných návrhov. Teraz je podľa neho na inštitúciách EÚ, aby odpovedali na výzvy občanov. "Musíme teraz priniesť hmatateľné výsledky," poznamenala podpredsedníčka EK Věra Jourová.



Európania vyzvali na štrukturálne zmeny a ambiciózne reformy. Vyslovili sa za spravodlivejšiu, solidárnejšiu a promptnejšiu Úniu. Vnímajú tiež potrebu byť aktívny v otázkach adaptácie na zmenu klímy. V súvislosti so závermi Konferencie o budúcnosti Európy to pre TASR uviedli zo združenia samosprávnych krajov SK8. Považujú za dôležité, aby bola Európska únia v týchto témach naďalej aktívna a ostala v nich svetovým lídrom.



SK8 privítala ambíciu Únie vypočuť si názor na svoju budúcnosť. Do diskusie medzi politikmi, inštitúciami a občanmi sa dvoma podnetmi zapojilo aj združenie samosprávnych krajov. "Apelovali sme, aby boli prostredníctvom kohéznej politiky viac zohľadňované potreby jednotlivých regiónov, ktoré sú základnými stavebnými kameňmi Únie," uviedlo SK8.



Pre Európsky parlament (EP) bola Konferencia o budúcnosti Európy veľkou prioritou, keďže je preň dôležitý názor občanov. V rozhovore pre TASR TV to uviedol vedúci kancelárie EP na Slovensku Robert Sermek.



"CoFoE bola skutočným vypočutím si názoru občanov. Občianske panely a takisto plenárne schôdze sa konali v našom sídle v Štrasburgu. Nielen logistická, ale aj politická podpora zo strany EP bola naozaj obrovská," uviedol Sermek. Konferenciu podľa neho výrazne podporovala aj Európska komisia.