Slováci sa do digitálnej platformy CoFoE zapojili desiatkami nápadov

Bratislava 23. januára (TASR) – Slováci používajúci digitálnu platformu Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) sa do nej zatiaľ zapojili 90 nápadmi, 186 komentármi a zorganizovali 88 podujatí vrátane virtuálnych. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Kantar zverejnenej na webovej stránke CoFoE.



Na milión obyvateľov Slovenska pripadá podľa analýzy takmer 67 príspevkov, čo je viac ako v Nemecku (64) a ČR (53), ale menej ako v Maďarsku (116), Rakúsku (140) či Slovinsku (107). Drvivá väčšina príspevkov zo Slovenska (83 %) je od mužov. Ženy sú zodpovedné za 4 % a zvyšných 13 % svoje pohlavie neuviedlo. Najaktívnejšia veková kategória na platforme sú 25- až 39-roční (37 % príspevkov) a po nich 55- až 69-roční (25 %).



"Až 64 % prispievateľov má vysokoškolské vzdelanie, 12 % stále študuje a 19 % sa k svojmu vzdelanie nevyjadrilo. Odborní pracovníci tvorili až 47 % všetkých príspevkov zo Slovenska, robotníci len 2 %," vyčíslila analýza.



Prispievatelia, ktorí o sebe uviedli, že žijú na Slovensku, diskutovali v rámci sekcie o klimatických zmenách predovšetkým o energetike a doprave. V rámci toho ich zaujímali modely mikromobility a obnoviteľné zdroje energie. Vyzvali tiež na prerozdelenie financií EÚ na podporu miestneho rozvoja a na posilnenie výroby tovaru v rámci jednotného európskeho trhu. Obyvateľov Slovenska zaujali aj diskusie o jednotnej zahraničnej politike, podpore vzdelávania a spoločnej európskej identity, o potrebe zreformovať európske inštitúcie či podporiť európske fondy.



CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ.