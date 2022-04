SR musí oslovovať kvalifikovaných utečencov z Ukrajiny, tvrdí Trnka

Bratislava 14. apríla (TASR) - Integrácia utečencov z Ukrajiny môže posilniť odborné kapacity Slovenska a pomôcť obsadiť pozície v profesiách, po ktorých je veľký dopyt. Štát by mal byť pri tom proaktívny a koordinovať sa s regiónmi pri využívaní nástrojov, ktoré ponúka Európska únia (EÚ). Zhodli sa na tom hostia diskusie v TASR TV v súvislosti s prebiehajúcou Konferenciou o budúcnosti Európy (CoFoE). TASR prináša týždenný súhrn udalostí okolo CoFoE.



O možnostiach a využití pomoci EÚ regiónom, ktoré zasiahla utečenecká kríza, diskutovala slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH, EĽS) v TASR TV s predsedom Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislavom Trnkom a ústredným riaditeľom kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michalom Kaliňákom .



Trnka upozornil, že ak Slovensko nezačne aktívne oslovovať potenciálnych uchádzačov a vytvárať podmienky pre ich efektívnu integráciu, odborný a kvalifikovaný personál medzi utečencami nebude mať problém nájsť si pôsobisko inde.



"Volajú nám partneri z Francúzska, Nemecka i ďalších krajín, vyhľadávajú ľudí na pozície, na ktorých majú personálny nedostatok," priblížil. Varoval, že ak sa Slovensko nezaktivizuje, potenciálna možnosť sa zmení na hroziaci hendikep. "Ak nezačneme v tomto konať, ostanú nám tu utečenci, ktorí budú v konečnom dôsledku najmä záťažou pre sociálny a zdravotný systém," naznačil.



"V europarlamente sme veľmi promptne schválili opatrenie, aby bolo možné na účely pomoci využiť nielen aktuálne finančné programy, ale aj prostriedky, ktoré nevyčerpali členské krajiny z alokácií v predchádzajúcom programovom období," pripomenula Lexmann.



Aktívny prístup orgánov EÚ ocenil aj Trnka. Košický kraj je spolu s Prešovským krajom vystavený najväčšiemu náporu utečeneckých vĺn. "Ak by nebolo Európskeho parlamentu a Európskej komisie, humanitárnu situáciu by sme zvládali ťažko," priznal. Ocenil komunikáciu s komisiou i partnerskými regiónmi. "Aj vďaka ich pomoci sme mohli dostať do nášho kraja a na Ukrajinu tony humanitárnej pomoci," zdôraznil.



Podľa Kaliňáka pomohla situácia na Ukrajine uvedomiť si význam a hodnoty únijného spoločenstva. "Takisto však opätovne odhalila dlhodobo nefunkčný systém krízového riadenia štátu, ktorý museli počas pandémie COVID-19 aj pri zvládaní súčasnej utečeneckej krízy suplovať samosprávy v spolupráci s dobrovoľníkmi," konštatoval.



Veľvyslankyňa Mária Malová, zástupkyňa stálej delegátky SR pri EÚ, vo videopríhovore upozornila, že okrem opatrení pre flexibilnejšie čerpanie kohéznych fondov podniká Brusel aj kroky vedúce ku koordinácii pomoci. V oblasti zdravotníctva sa to týka napríklad možnosti premiestniť utečencov so zdravotnými indispozíciami do krajín, ktoré majú najlepšie podmienky pre konkrétnu zdravotnú starostlivosť.