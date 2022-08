Coinbase sa v 2. kvartáli prepadla do straty 1,1 miliardy USD

New York 10. augusta (TASR) - Najväčšia americká kryptoburza Coinbase sa v 2. kvartáli prepadla hlboko do červených čísel. Dôvodom bolo výrazné oslabenie kryptomien, ako sú bitcoin či ether.



Čistá strata za tri mesiace od apríla do júna predstavovala 1,1 miliardy USD (1,07 miliardy eur) po zisku 1,59 miliardy USD v rovnakom období pred rokom. Strata na akciu predstavovala 4,98 USD, pričom analytici počítali so stratou vo výške len 2,65 USD.



Tržby medziročne klesli takmer o 64 % na 808,3 milióna USD (očakávaných 832,2 milióna USD), keďže investori po dramatickom prepade opúšťali trh kryptomien. Výnosy z retailových transakcií padli o 66 % na 616 miliónov USD (prognózy: 667,1 milióna USD).



Ďalším negatívnym faktorom boli odpisy v hodnote 377 miliónov USD. Hodnota kryptoaktív Coinbase na konci júna predstavovala 428 miliónov USD po približne 1 miliarde USD na konci marca. Viac než 40 % z týchto aktív bolo v bitcoine.



Akcia Coinbase sa v predĺženom obchodovaní oslabila o viac ako 5 %.



(1 EUR = 1,0234 USD)