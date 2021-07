CoinBurp nemá podľa britského finančného dohľadu platnú autorizáciu

Londýn 25. júla (TASR) - Maklérska spoločnosť s kryptomenami CoinBurp nemá podľa britského finančného dohľadu FCA autorizáciu na uvedenie svojej mince $BURP na trh, plánované na pondelok (26. 7.).



CoinBurp minulý týždeň oznámil, že získal šesť miliónov dolárov (5,1 milióna eur) na vybudovanie platformy na predaj a kúpu nevymieňateľných kryptomincí (NFT - non-fungible token). Tieto mince získavajú čoraz väčšiu popularitu medzi investormi, no zároveň sa na ne čoraz viac zameriavajú aj regulačné úrady.



"Spoločnosť ešte nezískala úplnú registráciu FCA na základe pravidiel zameraných proti praniu špinavých peňazí a financovaniu teroristických organizácií a pravidiel o prevode financií (informácie o platiteľovi). Firma však predložila žiadosť o registráciu," cituje z vyhlásenia FCA agentúra Reuters.



Hoci je CoinBurp evidovaný v dočasnom registri FCA, tento fakt neumožňuje spoločnosti uvádzať, že je registrovaná alebo má povolenie činnosti od FCA. Firma sa k varovaniu FCA nevyjadrila, na svojej internetovej však uvádza: "Vytvorenie tohto produktu znamená, že CoinBurp ako regulovaný maklér bude mať na trhu uvedené NFT a bude k dispozícii investorom."



Reakcia FCA je ďalšia v sérii varovaní pre spotrebiteľov, že môžu prísť o všetky peniaze investované do kryptomien. V júni úrad oznámil, že jedna z najväčších svetových búrz kryptomien Binance nesmie vykonávať žiadnu regulovanú činnosť. FCA vtedy varoval spotrebiteľov pred touto platformou, ktorá sa dostáva do zameriavača regulačných úradov po celom svete.



(1 EUR = 1,1767 USD)