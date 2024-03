Čokoláda je čoraz drahšia, ale dopyt po nej zatiaľ neklesá

Londýn 9. marca (TASR) - Ceny kakaa vytrvalo stúpajú a podľa analytikov komodita má priestor na predĺženie súčasného rekordného cyklu. No zatiaľ nie sú na obzore žiadne známky výrazného zníženia dopytu. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Obavy o dodávky kakaa zo západnej Afriky, ktorá sa podieľa približne tromi štvrtinami na svetovej produkcii, vyhnali jeho cenu v uplynulých mesiacoch nahor, až nad hranicu 6000 eur za metrickú tonu, čo predstavuje medziročný nárast o vyše 50 %. A rast cien pokračuje.



Prekvapujúce je, že zdražovanie zatiaľ nezabrzdilo globálny dopyt. Analytici špekulujú, že jedným z dôvodov, prečo sa kakao drží pomerne dobre, pokiaľ ide o dopyt, sú pravdepodobne "nutkavé nákupy" spotrebiteľov. Ale v druhej polovici roka už experti očakávajú určité poškodenie dopytu.



Americký výrobca čokolády Hershey minulý mesiac varoval pred slabším ziskom v súvislosti so stúpajúcimi cenami kakaa. Aj výrobca pochúťky Reese's Peanut Butter Cups uviedol, že ceny kakaa tento rok obmedzia rast jeho príjmov.



Dodávky kakaa zo západnej Afriky zostávajú veľkým problémom. Vlaňajšie výdatnejšie zrážky ako zvyčajne vyvolali obavy o úrodu. K tomu sa pridali problémy s chorobami rastlín. Silné dažde skomplikovali aj dodávky kakaa do prístavov.



Tento rok zase suchšie poveternostné podmienky a silné vetry vyvolávajú nové obavy z toho, aká bude ďalšia úroda.



Sucho súvisiace s klimatickým fenoménom El Niňo vo veľkej časti juhovýchodnej Ázie, Indie, Austrálie a v častiach Afriky vyvolalo v uplynulých mesiacoch rast cien mnohých poľnohospodárskych komodít, ako sú kakao, cukor či káva.



Fenomén El Niňo je prirodzene sa vyskytujúci klimatický model, ktorý nastáva, keď teplota mora vo východnom Pacifiku stúpne o 0,5 stupňa Celzia nad dlhodobý priemer. Môže vydláždiť cestu k ďalším búrkam aj suchám.