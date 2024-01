Colliers: Najlepšou investičnou voľbou budú logistické nehnuteľnosti

Bratislava 14. januára (TASR) - Náročné trhové podmienky v regióne Európy, Stredného východu a Afriky (EMEA) budú pretrvávať aj v roku 2024, no zmenšiť by sa mali rozdiely medzi ponukou a dopytom. Najlepšími investičnými voľbami pre tento rok by mali byť priemyselné, logistické a rezidenčné nehnuteľnosti, naopak kancelárske budovy klesli na tretie miesto. Vyplýva to z globálneho investičného výhľadu na rok 2024 medzinárodnej poradenskej spoločnosti Colliers.



"Keďže investori naďalej hľadajú stabilitu, sektory I&L (priemyselné a logistické nehnuteľnosti, pozn. TASR) a rezidenčných nehnuteľností sú vo veľkej miere ich najlepšou voľbou pre nasledujúci rok," uviedla spoločnosť Colliers. V preferenciách investorov pre tento rok pritom vyniká najmä šesť trhov, a to Londýn, Paríž, Berlín, Mníchov, Madrid a Amsterdam.



Poradenská spoločnosť očakáva, že výraznejšia investičná aktivita by sa mohla objaviť v prvom polroku tohto roka, keď sa predstavy predávajúcich a kupujúcich ohľadom ceny ešte viac priblížia. "Príležitosti sa budú aj naďalej objavovať, pretože problémy nútia firmy uvoľňovať svoj kapitál formou predaja a spätného prenájmu a realitné fondy čelia tlaku vyplácania," priblížila spoločnosť Colliers.



Čoraz viac investorov uplatňuje stratégie predajov a akvizícií založených na environmentálnych, sociálnych a riadiacich faktoroch (ESG). Podľa prieskumu spoločnosti Colliers ich podiel narástol za dva roky z desiatich na 25 %.



Podobne ako odvetvie priemyselných a logistických nehnuteľností by podľa poradenskej spoločnosti mohol rásť aj sektor bývania. Investori pritom radšej investujú do alternatívnych tried bývania, ako sú študentské ubytovne či domovy pre seniorov. "Vyšší potenciál rastu majú tiež budovy na prenájom (BTR), pretože vysoké ceny a úroky hypotekárnych úverov držia domácnosti, študentov a mladých profesionálov v oblasti nájmu," vyplynulo z údajov poradenskej spoločnosti.



Prieskum spoločnosti Colliers tiež ukázal, že takmer 80 % investorov očakáva zvýšenie hodnoty kancelárií s certifikátom udržateľnosti. Z nich 65 % pritom verí, že v regióne EMEA bude ich hodnota navýšená o viac ako päť percent.



"Dostupnosť prémiových (uhlíkovo neutrálne/ESG) priestorov v dobrej lokalite zostane nízka, zatiaľ čo rozdiel v hodnote medzi tými najlepšími priestormi a zvyškom sa bude aj naďalej zväčšovať. To by malo prispieť k zvýšenému dopytu po starších budovách, kde sú investori schopní vygenerovať hodnotu v konverziách z 'hnedých' budov na 'zelené'," uviedol riaditeľ oddelenia prieskumu globálnych a EMEA kapitálových trhov v spoločnosti Colliers Damian Harrington.