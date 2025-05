Colliers: Objem investícií v regióne CEE medziročne vzrástol o 143 %

Bratislava 31. mája (TASR) - Objem investícií v regióne strednej a východnej Európy (CEE) v prvom štvrťroku 2025 medziročne vzrástol o 143 %. Na čele rastu bola Česká republika s investovanými 1,5 miliardy eur, čo je štvornásobok minuloročnej hodnoty. Väčšina ostatných trhov v regióne CEE rovnako zaznamenala nárast investícií, výnimkou je Rumunsko s poklesom o 8 %. Vyplýva to z výsledkov analýzy spoločnosti Colliers.



„Rastúca globálna neistota, najmä v súvislosti s obchodnou politikou USA pod vedením Donalda Trumpa, znepokojuje profesionálov v oblasti obchodu. Rastú obavy z obnoveného protekcionizmu, s ktorým sú spojené riziká inflácie a spomalenia hospodárskeho rastu. Nedávne prieskumy potvrdzujú, že európsky realitný sektor aj ostatné odvetvia považujú za najväčšiu hrozbu geopolitickú nestabilitu. Indexy neistoty prudko vzrástli v USA aj v Európe, pričom európsky index dosiahol rekordnú hodnotu. Dokonca aj mierne clá - ako napríklad 10 % na vývoz z EÚ - predstavujú riziko, zatiaľ čo kľúčový automobilový sektor v strednej a východnej Európe čelí ešte vyšším clám,“ uviedol Grzegorz Sielewicz z Colliers CEE.



Hoci má Slovensko s USA obmedzené priame obchodné väzby, spolu s Maďarskom patria ku krajinám, ktoré čelia vysokému nepriamemu vystaveniu účinkom zvyšovaniu ciel prostredníctvom automobilového priemyslu.



Prognózy rastu v strednej a východnej Európe klesli, najviac sa to dotklo Rumunska a Slovenska. Najvýkonnejšou krajinou zostalo Poľsko, a to vďaka výdavkom domácností a oživeniu investícií.



Nárast investícií v prvom štvrťroku 2025 zaznamenali všetky sektory okrem rezidenčného. Priemysel a logistika zaznamenali investície v hodnote 800 miliónov eur, čo je trojnásobok minuloročnej hodnoty. „Napriek rastúcim mzdám zostáva región CEE nákladovo konkurencieschopný, s vysokou kvalitou pracovnej sily a rastúcimi investíciami do výskumu a vývoja, čo ho stavia do pozície, v ktorej môže ťažiť zo zmien v globálnom obchode,“ zhodnotila spoločnosť Colliers.



Objem investícií v sektore retail medziročne vzrástol o 38 %. Výrazné oživenie investícií podľa spoločnosti zaznamenal kancelársky sektor, a to najmä v Bulharsku a Česku. Najvýkonnejší bol v úvode tohto roka hotelový sektor s takmer deväťnásobným nárastom objemu investícií. V Česku a Maďarsku objemy za prvý štvrťrok 2025 prekonali alebo sa vyrovnali celoročným celkovým objemom za minulý rok.



Podiel krajín CEE-6 (Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Česko, Slovensko a Poľsko) na celkových objemoch investícií sa dostal na úroveň 57 %. Ostatné európske krajiny sa na celkovom objeme podieľali 18 %, pričom ich celkový objem nepresiahol 500 miliónov eur. Prudko vzrástli investície z USA a Číny.