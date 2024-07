Colliers: Priemysel a logistika zostávajú v CEE hlavným cieľom investí

Bratislava 11. júla (TASR) - Sektor priemyslu a logistiky je naďalej, napriek výzvam, hlavným cieľom investícií v regióne strednej a východnej Európy (CEE). Najväčším trhom v tejto oblasti zostáva Poľsko. Vyplýva to z aktuálnej správy spoločnosti Colliers.



"Investori hľadajú rôzne príležitosti, ako sú akvizície pozemkov, jednotlivé aktíva, veľké portfóliá a dlhodobé dohody o predaji a spätnom prenájme. Tento sektor však nie je imúnny voči ekonomickým a geopolitickým vplyvom, vrátane vyšších nákladov na financovanie, nesúladu cenových očakávaní medzi kupujúcimi a predávajúcimi a obmedzenej dostupnosti produktov," uviedla riaditeľka oddelenia prieskumu a poradenstva v Poľsku a strednej a východnej Európe spoločnosti Dominika Jedrak.



Celková ponuka moderných priemyselných a logistických priestorov v hlavných mestách krajín v tejto oblasti predstavuje takmer 25 miliónov metrov štvorcových. Na úrovni krajín je to vyše 67 miliónov metrov štvorcových.



Napriek rozdielom v miere neobsadenosti týchto priestorov bol v jednotlivých krajinách dopyt v posledných rokoch silný. Môžu za to podľa spoločnosti odvetvia, ako sú logistika tretích strán, maloobchod a distribúcia. Vlani však bol vo väčšine krajín zaznamenaný pokles dopytu, za čo podľa nej čiastočne môžu hospodárske a geopolitické faktory.



Zo správy vyplýva, že výrazné ročné zmeny v počte migrantov boli zaznamenané vo viacerých krajinách, najmä v Rumunsku a Bulharsku. Významným zdrojom migrácie do iných európskych krajín je aj západný Balkán.



"Napriek problémom pri nábore zamestnancov so špecifickými kompetenciami zostáva región významným koridorom vnútornej migrácie, ktorý poskytuje priemyselným odvetviam príležitosti na získanie zamestnancov s rôznymi skúsenosťami a zručnosťami. Okrem toho sú trhy práce stále ústretovejšie ako v západnej Európe," uzavrela spoločnosť.