Colliers: Realitný trh v SR dosiahol vlani rekordné objemy investícií
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Rok 2025 priniesol na slovenský realitný trh najvyšší investičný objem za posledné desaťročie. Podľa analýzy spoločnosti Colliers dosiahli transakcie celkovú hodnotu 973 miliónov eur, pričom takmer 93 % tohto objemu tvoril inštitucionálny kapitál. K výraznému oživeniu prispela stabilizácia výnosov (prime yields), silná regionálna aktivita investorov a vysoká koncentrácia transakcií v retailovom a industriálnom sektore.
Najväčší podiel na investičnom trhu podľa Colliers tvoril v roku 2025 segment retailu so 43 % na celkovom objeme investícií. Až 57 % transakcií realizovali investori zo strednej a z východnej Európy, najmä z Česka.
„V kancelárskom segmente Bratislava dosiahla historicky najvyššiu úroveň lízingovej aktivity, ktorá prekročila hranicu 271.000 štvorcových metrov (m2),“ uviedla spoločnosť. Znamená to medziročné zvýšenie o 35 % najmä pre výraznú prevahu renegociácií, teda predĺženie nájomných zmlúv, ktoré tvorili 70 % všetkých transakcií. Ponuka nových kancelárskych projektov je mimoriadne obmedzená, keďže developeri už niekoľko rokov neštartujú špekulatívnu výstavbu a nové projekty realizujú najmä na základe predprenajatých kapacít. Vo výstavbe je iba 17.400 m2, čo je hlboko pod dlhodobým priemerom.
Neobsadenosť na trhu klesla na 14,09 %, pričom najlepšie výsledky opäť dosahujú budovy najvyššieho štandardu A+, ktoré sú neobsadené na úrovni 8,27 %. Vyššie nájomné v segmente premium odráža dopyt firiem po kvalitnejších priestoroch.
„Priemyselný sektor bol v roku 2025 charakteristický mimoriadne silným záverom roka. Celkový ročný dopyt dosiahol 532.100 m2, pričom samotný štvrtý kvartál generoval viac ako 301.000 m2 a prevýšil súčet prvých troch štvrťrokov,“ priblížil Colliers. Renegociácie tvorili polovicu všetkých transakcií, čo je priamym dôsledkom globálnych výziev automobilového priemyslu, ktorý čelí obchodným bariéram, kolísajúcemu dopytu po elektromobiloch a napätým dodávateľským reťazcom. Nájomcovia preto v roku 2025 uprednostňovali predĺženie existujúcich zmlúv pred expanziou.
Neobsadenosť industriálnych priestorov klesla na 7,4 %, pričom 98 % dokončených nových budov bolo vopred prenajatých. Developeri sa zameriavajú najmä na projekty na mieru, keďže špekulatívna výstavba v prostredí zvýšenej opatrnosti nenachádza dostatočnú podporu financovania. Celková výmera moderných priemyselných priestorov sa zvýšila na 4,84 milióna m2.
Retailový trh prešiel v roku 2025 výraznou transformáciou spôsobenou vládnymi konsolidačnými opatreniami, zvýšením DPH na 23 % a rastúcou infláciou. Spotrebiteľské správanie sa presunulo smerom k diskontným formátom, čo viedlo k posilneniu reťazcov ako Biedronka či Woolworth. Najvýraznejším trendom bola expanzia retailových parkov, ktoré sa stali dominantným formátom novej výstavby, zatiaľ čo segment veľkých nákupných centier stagnoval. Počas roka bolo otvorených viacero retailových projektov naprieč Slovenskom a do roku 2026 sa očakáva ďalších 60.000 m2.
