Colliers: Trh komerčných nehnuteľností vlani ovplyvnili vysoké úroky

Bratislava 11. januára (TASR) - Minulý rok bol na slovenskom trhu komerčných nehnuteľností ovplyvnený nepriaznivým vývojom kľúčových úrokových sadzieb. Výsledkom bol pokles celkového investičného objemu. Na druhej strane bola zaznamenaná zvýšená lízingová aktivita v oblasti kancelárskych a industriálnych priestorov. Uviedol to vo štvrtok riaditeľ spoločnosti Colliers na Slovensku Richard Urvay.



Spoločnosť uviedla, že vysoké úrokové sadzby a inflácia prispeli k výraznému zvýšeniu sadzieb nájomného priemyselných a logistických nehnuteľností. Nižšia neobsadenosť tiež prispela k nárastu cien, ktorý bol zaznamenaný na úrovni približne 30 % medziročne.



Celkový ročný objem investícií do komerčných nehnuteľností na Slovensku vlani dosiahol podľa spoločnosti približne 660 miliónov eur. Väčšina z nich sa zameriavala na kancelárie, konkrétne 71 %. Maloobchod zastupoval 15 % a priemyselné nehnuteľnosti 14 %.



"Významným momentom v tejto oblasti bolo zlúčenie portfólia kancelárskych nehnuteľností medzi spoločnosťami Tatra Asset Management a Alto Real Estate. Z hľadiska konkrétnych transakcií boli významné predaj dvoch budov v štandarde A v bratislavskom centrálnom biznis centre spoločnosťou J&T Real Estate a následná akvizícia priemyselného parku v Trenčíne českým investorom," uviedla spoločnosť.



Aktivita na slovenskom investičnom trhu bola podľa spoločnosti utlmená a v súčasnosti sa nachádza vo fáze zisťovania cien, kde je značný rozdiel v očakávaniach medzi obchodnými stranami. Počet transakcií sa medziročne znížil. "Investori sa taktiež sústredili na dynamickejšie trhy s rýchlejšími korekciami cien, ako sú napríklad Spojené kráľovstvo a Nemecko," dodala spoločnosť.



Viac ako polovicu celkových prenájmov v priemyselnom a logistickom sektore obsadila logistika tretích strán (3PL) a automobilový priemysel. Medzi najväčšie transakcie k vlaňajšiemu tretiemu kvartálu patrili nový prenájom 30.500 štvorcových metrov (m2) spoločnosti Meta System v CTP Trnava či renegociácia 26.600 m2 spoločnosti DHL v Prologis Park Bratislava.



"Viac ako polovica z celkovej aktivity na trhu kancelárskych priestorov v Bratislave pripadala na spoločnosti pôsobiace v oblasti IT, verejného sektora a odborných služieb. Z analýzy transakcií vyplýva, že najvyšší počet z nich sa uskutočnil v segmente kancelárskych priestorov s rozlohou do 200 m2," uzavrela spoločnosť.