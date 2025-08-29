< sekcia Ekonomika
Colliers: V SR je vysoká neobsadenosť priemyselných budov
Miera neobsadenosti priemyselných a skladových priestorov na Slovensku stúpla na 6,15 %, čo je najviac za posledných päť rokov.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Na Slovensku je najvyššia neobsadenosť priemyselných budov za posledných päť rokov a kancelársky sektor eviduje len nízky prírastok nových priestorov. Rastúca makroekonomická neistota a geopolitické riziká vedú k opatrnosti investorov a nájomcov na trhu s nehnuteľnosťami. Vyplýva to z prehľadu trhu s nehnuteľnosťami za druhý kvartál 2025 spoločnosti Colliers.
„Prvý polrok 2025 priniesol objem investícií do komerčných nehnuteľností na Slovensku vo výške 406 miliónov eur, pričom dominantné postavenie mali maloobchodné a logistické transakcie. Prvý kvartál sám o sebe dosiahol takmer 300 miliónov eur, čo predstavuje viac než polovicu objemu z roku 2024,“ uviedla spoločnosť.
Najvyššie možné výnosy zostali stabilné, pričom výnosy v centre Bratislavy boli na úrovni šiestich percent. Maloobchod zastupoval celoslovensky 6,75 % a priemyselné nehnuteľnosti 6,25 %. V priemyselnej oblasti bol zaznamenaný mierny pokles výnosov v Košiciach a Prešove, čo odráža rastúci dopyt po týchto regiónoch. Celoročné investičné objemy sa podľa spoločnosti odhadujú na 700 až 800 miliónov eur, no úspech tohto scenára bude závisieť aj od uzavretia niekoľkých veľkých transakcií v prostredí geopolitickej a ekonomickej volatility. Investori sa budú naďalej zaujímať najmä o priemysel, logistiku a maloobchod.
Miera neobsadenosti priemyselných a skladových priestorov na Slovensku stúpla na 6,15 %, čo je najviac za posledných päť rokov. Najvyšší podiel na voľných priestoroch má Trnavský kraj, a to celkovo 32 %. V druhom štvrťroku pribudlo v SR 77.800 štvorcových metrov (m2) nových priestorov, pričom na trh sa dodalo päť nových budov. Vo výstavbe je ďalších 318.600 m2, z čoho je 58 % už predprenajatých. Zaznamenaný bol oslabený dopyt po nových prenájmoch len na úrovni 103.100 m2, najväčší podiel mal však sektor elektronického obchodu, a to 27,5 %.
V rámci kancelárskeho sektoru bude tento rok dokončený len jeden projekt, a to rekonštruovaná administratívna budova Zváračák v Bratislave s výmerou 4000 m2. Väčšie projekty sú plánované podľa spoločnosti až po roku 2026. Leasingová aktivita sa v druhom štvrťroku 2024 spomalila oproti prvému kvartálu o 42 %, pričom dominovali najmä renegociácie. Prémiové nájomné v centre Bratislavy naďalej rastie, čo spôsobuje kombinácia silného dopytu po kvalitných priestoroch a limitovanej novej ponuky.
„Znížená spotreba domácností vedie k presunu záujmu spotrebiteľov k diskontným reťazcom a maloobchodným parkom, ktoré zostávajú hlavným motorom rastu maloobchodného sektora na Slovensku. V druhej polovici roka pribudne 43.000 m2 novej plochy v maloobchodných parkoch, v roku 2026 ďalších 70.000 m2,“ dodala spoločnosť.
