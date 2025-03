Trump zvyšuje clá na kanadský oceľ a hliník na 50 %

Washington 11. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump zostril svoj postoj ku Kanade a oznámil, že clá na dovoz ocele a hliníka zo susednej krajiny zvyšuje oproti pôvodne stanovenej hodnote na dvojnásobok. Informovala o tom agentúra Reuters.



Od 12. marca, keď clá na dovoz ocele a hliníka do USA vstupujú do platnosti, tak pre Kanadu budú stanovené na úrovni 50 %. Pre ostatné štáty zostávajú na pôvodne stanovenej úrovni 25 %. Trump tak reagoval na rozhodnutie kanadskej provincie Ontário uvaliť na vývoz elektrickej energie do USA 25-percentné clo.



Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že nariadil ministrovi obchodu, aby v prípade kanadskej ocele a hliníka dovozné clo vzrástlo z 25 % na 50 %. "Navyše, Kanada musí okamžite zrušiť clá vo výške 250 % až 390 % na rôzne americké mliečne produkty, ktoré sú už dlhší čas považované za nehorázne," uviedol Trump. Pohrozil aj "výrazným zvýšením" dovozných ciel na automobily od 2. apríla, ak Kanada nezruší ďalšie "nehorázne dlhodobo uplatňované clá".



Čo sa týka dodávok elektriny, informoval, že čoskoro oznámi v dotknutých oblastiach stav núdze. Ontário dodáva elektrinu do Minnesoty, New Yorku a Michiganu. Zvýšenie cien sa dotkne približne 1,5 milióna Američanov. Premiér provincie Doug Ford zároveň varoval, že ak USA obchodný spor eskalujú, nebude váhať a dodávky elektriny vypne úplne.