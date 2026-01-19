< sekcia Ekonomika
Colníci na Liptove kontrolovali taxikárov
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 19. januára (TASR) - Colníci z Trstenej v súčinnostnej s Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru Liptovský Mikuláš, v rámci akcie v uplynulom týždni kontrolovali taxikárov na Liptove, u ktorých nezistili žiadne porušenie zákonov. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Colného úradu (CÚ) Žilina Božena Chríbiková.
„Oblečení v civilnom odeve vykonali kontrolné jazdy vozidlom taxislužby v Demänovskej Doline a následne aj v Liptovskom Hrádku. Ich cieľom bolo preveriť dodržiavanie predpisov o evidencii tržieb a cestnej doprave,“ uviedla hovorkyňa.
Kontrolovaní vodiči taxislužieb colníkom riadne vydali doklady z pokladnice eKasa a vo vozidlách mali vyvesené oznámenie o povinnosti tržbu zaevidovať a vydať pokladničný doklad. Podľa hovorkyne im nechýbalo označenie na dverách dopravných prostriedkov ani strešné svietidlo. „Výsledok dopadol na výbornú. Taxikári disponovali aj všetkými potrebnými povoleniami vrátane platných koncesií a preukazov,“ podotkla Chríbiková.
Doplnila, že taxikári na Slovensku, či už jazdia samostatne, alebo cez platformy ako Bolt a Hopin, ak prijímajú tržbu na mieste, majú povinnosť ju evidovať cez pokladnicu eKasa a zákazníkovi vydať doklad. Neplatí to len v prípade, ak klient platí vopred cez aplikáciu a následne dostane faktúru s potvrdením o zaplatení v elektronickej forme.
