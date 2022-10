Colníci: Pracovisko v Dobrej prechádza pod pobočku v Čiernej nad Tisou

Michalovce 31. októbra (TASR) – V rámci Colného úradu Michalovce dochádza od utorka (1. 11.) k organizačnej zmene. "Dňom 31. októbra 2022 sa ruší kombinovaná vnútrozemská Pobočka colného úradu Dobrá Terminál kombinovanej dopravy, ktorá zabezpečovala výkon colného dohľadu a správu spotrebných daní," informovala hovorkyňa CÚ Michalovce Jana Nimrichterová.



Nástupníckou pobočkou sa od utorka stáva hraničná kombinovaná Pobočka colného úradu Čierna nad Tisou so sídlom na Železničnej 21, ktorá bude zabezpečovať výkon colného dohľadu a daňového dozoru na pracoviskách v Čiernej nad Tisou a Dobrej.



Colný úrad zároveň upozorňuje deklarantov na zmenu pracovného času colnej časti pobočky. "Colné formality na pracovisku v Dobrej budú môcť vybaviť denne pondelok až nedeľu v čase od 6.00 h do 18.00 h. Pracovná doba daňovej časti pobočky pracovisko Dobrá ostáva nezmenená, to jest pondelok až piatok od 8.00 h do 16.00 h," uviedla hovorkyňa.