Colníci upozorňujú: Dovážať pesticídy a herbicídy smú len podnikatelia

Michalovce 14. februára (TASR) - Dovoz prípravkov na ochranu rastlín na územie Slovenska fyzickými osobami je zakázaný. Herbicídy, pesticídy, fungicídy a insekticídy sa smú z tretích krajín privážať len v rámci obchodného styku medzi podnikateľskými subjektmi. Upozorňuje na to finančná správa (FS), ktorá v súvislosti so zvýšeným výskytom pokusov o dovoz takýchto chemických látok v uplynulom roku zorganizuje v najbližších dňoch medzinárodný seminár zameraný na ilegálne obchodovanie s pesticídmi.



"Dovážané prípravky musia mať na území SR autorizáciu Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, inak ich dovoz nie je povolený. Neautorizované prípravky ohrozujú nielen životné prostredie a pestované plodiny, ale spájajú sa aj s rizikami poškodenia zdravia obyvateľstva," informovala TASR hovorkyňa Colného úradu (CÚ) Michalovce Jana Nimrichterová. FS preto verejnosti odporúča používať iba také prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú na Slovensku povolené, autorizované, majú etiketu neoddeliteľne spojenú s obalom a etiketa s návodom na použitie sú v slovenskom jazyku, a ktoré zakúpila od autorizovaných predajcov.



V súvislosti s dovozom rôznych druhov tovaru z tretích krajín zároveň Nimrichterová pripomína, že verejnosť by si mala vopred overiť, či zahraničný tovar, o ktorý má záujem, je možné na Slovensko doviezť bez zákazov a množstevných obmedzení. "V závislosti od množstva a hodnoty nezákonne dovážaného tovaru sa občania môžu dopustiť spáchania colného priestupku alebo trestného činu, za ktoré im hrozí postih vo forme pokuty, zaistenia a zhabania tovaru, trestné stíhanie, prípadne iný trest," podotkla.



FS vlani zaznamenala štvornásobný nárast množstva nezákonne dovážaných tekutých prípravkov na ochranu rastlín oproti roku 2020, v prípade práškových prípravkov ich množstvo medziročne stúplo z nula na 72,94 kilogramu. S cieľom výmeny informácií smerujúcich k identifikácii týchto prípravkov, ktorých je na trhu jednotlivých krajín veľké množstvo, a zároveň odhaľovaniu pokusov o ich nezákonný dovoz pripravilo ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v spolupráci s michalovským CÚ na stredu a štvrtok (16. - 17. 2.) medzinárodný odborný seminár. Jeho praktická časť sa uskutoční na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod.