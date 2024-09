Colníci zaistili v Brodskom falzifikáty pracích gélov

Brodské 27. septembra (TASR) - Colníci zaistili na hraničnom priechode s Českou republikou v obci Brodské (okres Skalica) falzifikáty pracích gélov. Nachádzali sa v nákladnom vozidle s českým evidenčným číslom. Podľa dodacieho listu tovar smeroval z Čiech do predajne na Slovensku. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu Trnava Iveta Zlochová.



"Vodič nákladného vozidla nevedel na výzvu colníkov predložiť doklady o pôvode a spôsobe nadobudnutia tovaru. Colníci preto pracie prostriedky v celkovom množstve 324 kusov zaistili," priblížila hovorkyňa. Majiteľ ochrannej známky potvrdil, že ide o falšovaný tovar. "Práve on teraz rozhodne o ďalšom postupe. Má možnosť vyjadriť sa, či súhlasí so zničením tovaru, alebo podá návrh na súd vo veci falšovania ochrannej známky," doplnila.



Falšované pracie gély môžu podľa nej predstavovať vážne riziko pre zdravie spotrebiteľov, keďže zvyčajne nespĺňajú normy kvality a môžu obsahovať nebezpečné chemické látky. "Preto upozorňujeme spotrebiteľov, aby sa pri kúpe takéhoto druhu tovaru vyhýbali jeho nakupovaniu prostredníctvom sociálnych sietí alebo v pochybných, podozrivo lacných obchodoch," dodala.



Osobám, ktoré sa nezákonným spôsobom chcú obohacovať na známych značkách, hrozí okrem zničenia tovaru aj trestné stíhanie a pokuta od colného úradu do výšky 67.000 eur, za opakované porušenie až do výšky 135.000 eur.