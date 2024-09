Colníci zaistili v Dunajskej Strede falzifikáty športovej značky

Trnava 5. septembra (TASR) - Colníci zaistili v obchode v Dunajskej Strede falzifikáty. Škodu, ktorá by vznikla ich predajom, vyčíslili takmer na 40.000 eur. Išlo o 120 párov športovej obuvi. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu Trnava Iveta Zlochová.



Colníci z Veľkého Medera počas kontroly odhalili falšovanie ochrannej známky Adidas. "Svoje podozrenie bezodkladne oznámili aj zástupcovi majiteľa ochrannej známky, ktorý potvrdil, že ide o falšovaný tovar," vysvetlila Zlochová.



"Tovar, ktorý napodobňuje originálne výrobky, môže byť svojím vyhotovením, kvalitou spracovania alebo zložením pre zdravie spotrebiteľa nebezpečný. Na európskom trhu je stále veľa podnikateľov, ktorí nerešpektujú pojem duševné vlastníctvo a v snahe zarobiť predávajú tovar, ktorý nespĺňa podmienky stanovené legislatívou EÚ na uvedenie tovaru do voľného obehu," skonštatovala.



Zlochová zhrnula, že osobám, ktoré sa nezákonným spôsobom chcú obohacovať na známych značkách, okrem zničenia tovaru hrozí aj trestné stíhanie a pokuta od colného úradu až do výšky 67.000 eur. Za opakované porušenie môže colný úrad uložiť pokutu až do výšky 135.000 eur.