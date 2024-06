Colníci zaistili v Šamoríne falzifikáty za vyše 100.000 eur

Šamorín 14. júna (TASR) - Takmer 3000 falzifikátov známych značiek odhalili ozbrojení príslušníci finančnej správy (FS) pri kontrole v predajni v Šamoríne. Ide o kryty na mobilné telefóny, plyšové hračky, obuv, zberateľské kartičky, albumy a smart hodinky. Ak by bol tovar predávaný ako originálny, jeho celová cena by sa vyšplhala na viac ako 100.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa Colného úradu (CÚ) Trnava Iveta Zlochová.



"Osobám, ktoré sa nezákonným spôsobom chcú priživovať na známych značkách okrem zničenia tovaru hrozí aj trestné stíhanie a pokuta od colného úradu až do výšky 67.000 eur," potvrdila hovorkyňa. Za opakované porušenie zákona môže uložiť colný úrad pokutu až do výšky 135.000 eur. Upozornila, že falošné výrobky môžu byť svojím vyhotovením, kvalitou spracovania alebo zložením tiež nebezpečné pre zdravie.