Colníci zaistili v Trnave falzifikáty inteligentných hodiniek

Trnava 7. marca (TASR) - Ozbrojení príslušníci finančnej správy zaistili 2595 falzifikátov inteligentných hodiniek. Majiteľ ich prostredníctvom internetového obchodu distribuoval priamo zo skladu v Trnave na slovenský a český trh. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu Trnava Iveta Zlochová.



Škoda, ktorá by vznikla predajom týchto hodiniek, bola zástupcom majiteľa ochrannej známky predbežne vyčíslená na viac ako 220.000 eur. "Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, uloží colný úrad pokutu od 3000 eur do 67.000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135.000 eur," priblížila Zlochová.