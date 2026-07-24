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Colníci zo SR a ČR počas spoločnej akcie skontrolovali 830 vozidiel
Cieľom bolo odhaľovanie tovaru, ktorý unikol colnému dohľadu a kontrola dodržiavania colných, daňových a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
Autor TASR
Bratislava 24. júla (TASR) - Mobilné hliadky slovenskej finančnej správy (FS) a českej colnej správy skontrolovali počas minulotýždňovej spoločnej kontrolnej akcie CONEXUS na oboch stranách slovensko-českej hranice celkovo 830 nákladných a dodávkových vozidiel. Odhalili pritom porušenia colných a daňových predpisov, ako aj predpisov v cestnej doprave. Zaistili tiež cigarety, alkohol a tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva. Na jednom hraničnom priechode zaznamenali aj nález kratomu. Informoval o tom v piatok hovorca FS Daniel Kováč.
Kontrolná akcia CONEXUS sa uskutočnila 16. a 17. júla v územných obvodoch colných úradov Žilina, Trenčín a Trnava. Jej cieľom bolo odhaľovanie tovaru, ktorý unikol colnému dohľadu a kontrola dodržiavania colných, daňových a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Slovenskí a českí colníci vytvorili kontrolné pásma pozdĺž spoločnej hranice a operatívne sa presúvali medzi jednotlivými stanovišťami.
„Na území Slovenskej republiky príslušníci FS skontrolovali 350 nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 tony a 234 dodávkových vozidiel. V 18 prípadoch zistili porušenie zákona o cestnej doprave. Nedostatky sa týkali najmä prepravných povolení, prepravy nebezpečných vecí podľa dohody ADR a prepravy tovaru podliehajúceho zákazom alebo obmedzeniam. Vodičom uložili blokové pokuty v celkovej výške 3400 eur. V jednom prípade bolo zistené porušenie colných predpisov, za ktoré bola uložená bloková pokuta,“ priblížil Kováč.
Na hraničnom priechode Drietoma - Starý Hrozenkov zaznamenal služobný pes pozitívny nález 50 gramov kratomu. Prípad bol pre podozrenie zo spáchania trestného činu postúpený Obvodnému oddeleniu Policajného zboru v Trenčíne. Počas kontrolnej akcie boli služobné psy nasadené celkovo v 78 prípadoch. Špeciálnu techniku, medzi ktorú patrili endoskopy, Ramanov spektrometer a ručný röntgen, použili colníci pri 61 kontrolách, doplnil Kováč.
Kontrolná akcia CONEXUS sa uskutočnila 16. a 17. júla v územných obvodoch colných úradov Žilina, Trenčín a Trnava. Jej cieľom bolo odhaľovanie tovaru, ktorý unikol colnému dohľadu a kontrola dodržiavania colných, daňových a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Slovenskí a českí colníci vytvorili kontrolné pásma pozdĺž spoločnej hranice a operatívne sa presúvali medzi jednotlivými stanovišťami.
„Na území Slovenskej republiky príslušníci FS skontrolovali 350 nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 tony a 234 dodávkových vozidiel. V 18 prípadoch zistili porušenie zákona o cestnej doprave. Nedostatky sa týkali najmä prepravných povolení, prepravy nebezpečných vecí podľa dohody ADR a prepravy tovaru podliehajúceho zákazom alebo obmedzeniam. Vodičom uložili blokové pokuty v celkovej výške 3400 eur. V jednom prípade bolo zistené porušenie colných predpisov, za ktoré bola uložená bloková pokuta,“ priblížil Kováč.
Na hraničnom priechode Drietoma - Starý Hrozenkov zaznamenal služobný pes pozitívny nález 50 gramov kratomu. Prípad bol pre podozrenie zo spáchania trestného činu postúpený Obvodnému oddeleniu Policajného zboru v Trenčíne. Počas kontrolnej akcie boli služobné psy nasadené celkovo v 78 prípadoch. Špeciálnu techniku, medzi ktorú patrili endoskopy, Ramanov spektrometer a ručný röntgen, použili colníci pri 61 kontrolách, doplnil Kováč.