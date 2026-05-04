Pondelok 4. máj 2026
Colný úrad Nitra zaistil v obci Nána tisíce nelegálnych cigariet

Ilustračná fotka. Foto: TASR - FS

Počas akcie odhalili sklad s viac ako 47.000 kusmi výrobkov, ktoré neboli označené v súlade s platnou legislatívou.

Autor TASR
Nitra 4. mája (TASR) - Ozbrojení príslušníci Colného úradu Nitra zaistili v obci Nána v okrese Nové Zámky tisíce nelegálnych elektronických cigariet. Počas akcie odhalili sklad s viac ako 47.000 kusmi výrobkov, ktoré neboli označené v súlade s platnou legislatívou, informoval Daniel Kováč, hovorca Finančného riaditeľstva SR.

Zásah sa uskutočnil v rámci vyhľadávacej, pátracej a monitorovacej činnosti zameranej na colný dohľad a daňový dozor. Na základe operatívnych informácií vzniklo podozrenie, že v priestoroch jednej z miestnych spoločností sa nachádza väčšie množstvo nelegálneho tovaru, skonštatoval Kováč.

Ozbrojení príslušníci finančnej správy vyzvali konateľa spoločnosti na sprístupnenie skladových priestorov. Následná kontrola podozrenia potvrdila. V sklade sa nachádzalo viac ako 47.000 kusov elektronických cigariet súvisiacich s tabakovými výrobkami, ktoré neboli označené v súlade so zákonom.

Predbežná výška spotrebnej dane pripadajúcej na zaistené výrobky bola vyčíslená na 155.923 eur. Vzhľadom na rozsah prípadu a výšku spôsobenej škody si vec na mieste prevzal vyšetrovateľ Kriminálneho úradu finančnej správy.

Finančná správa upozorňuje spotrebiteľov, aby sa nenechali zlákať podozrivo nízkymi cenami a vyhýbali sa nákupom v neoverených či pochybných predajných miestach alebo od podomových predajcov. Nelegálne výrobky môžu byť nebezpečné pre zdravie, a to najmä z dôvodu neznámeho zloženia a nedostatočnej kontroly kvality.
