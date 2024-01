Colný úrad Prešov odviedol vlani do rozpočtu takmer 139 miliónov eur

Prešov 22. januára (TASR) - Colný úrad (CÚ) Prešov odviedol na cle, DPH a spotrebných daniach za minulý rok do štátneho rozpočtu SR celkovo 138.744.143,60 eura. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu Prešov Katarína Bebčáková.



"Najväčší podiel z odvedenej sumy, 63,73 percenta, tvorila daň z pridanej hodnoty vo výške 88,42 milióna eur. Plnenie plánu v roku 2023 bolo vo výške 95,17 percenta. Druhým najväčším odvodom boli spotrebné dane vo výške 48,97 milióna eur, čo predstavuje plnenie plánu v roku 2023 vo výške 101,88 percenta. Posledným bolo clo vo výške 3,70 milióna eur, z ktorých 75 percent tvorí podiel do rozpočtu Európskej únie a 25 percent podiel vo výške 1,23 milióna eur, ktorý je príjmom slovenského štátneho rozpočtu. Vývoj výberu cla predstavuje plnenie na 118,08 percenta," uviedla Bebčáková.



Spotrebná daň z liehu patrí podľa jej slov k najproduktívnejšej spotrebnej dani colného úradu a v roku 2023 predstavuje sumu 25,541 milióna eur. Je to takmer 99-percentný podiel na celkovom odvode za spotrebné dane.



"V medziročnom porovnaní s rokom 2022 spotrebná daň z liehu zaznamenala nárast z dôvodu zvýšenej kúpnej sily u tejto komodity. Plnenie rozpočtu pri spotrebnej dani z liehu predstavuje 101,82 percenta. Spotrebná daň z piva v medziročnom porovnaní s rokom 2022 zaznamenala mierny nárast, a tak finančná správa (FS) prostredníctvom CÚ Prešov odviedla do štátneho rozpočtu SR túto daň vo výške 22,877 milióna eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu pri tejto komodite na 100,97 percenta," doplnila Bebčáková.



V rámci colného konania príslušníci FS CÚ Prešov v roku 2023 prerokovali 32.607 colných vyhlásení s 76.058 tovarovými položkami. V rámci správy spotrebných daní a daňového dozoru vykonali 389 daňových kontrol, 1556 miestnych zisťovaní a 735 kontrol zameraných na overenie pravosti kontrolných známok. Pri kontrolách v súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice CÚ vykonal 361 miestnych zisťovaní, vydal 129 rozhodnutí na mieste a uložil pokuty v celkovej hodnote 45.590 eur.



Čo sa týka výkonu kontrolnej mobilnej činnosti príslušníci FS CÚ Prešov vykonali 3228 kontrol a skontrolovali 17.859 motorových vozidiel. Čo sa týka kontrol s použitím špeciálnej detekčnej a röntgenovej techniky príslušníci FS skontrolovali 10.245 motorových vozidiel. V blokovom konaní v 482 prípadoch CÚ uložil pokuty vo výške 22.490 eur.



Hodnota tovaru, ktorý prepadol v prospech štátu a ktorú CÚ vyčíslil k 31. decembru, je vo výške 128.001,91 eura. Hodnota zaisteného tovaru k rovnakému termínu predstavuje výšku 5.130.185,74 eura.