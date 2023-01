Colný úrad Prešov odviedol vlani do rozpočtu vyše 142 miliónov eur

Prešov 17. januára (TASR) - Colný úrad Prešov odviedol na cle, DPH a spotrebných daniach za minulý rok do štátneho rozpočtu SR finančné prostriedky vo výške 142.131.652,44 eura. V porovnaní s rokom 2021 ide o nárast vo výbere finančných prostriedkov vo výške viac ako 7,7 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu Prešov Katarína Bebčáková.



"Najväčší podiel z odvedenej sumy, a to vo výške 65,37 percenta, na celkovom odvode za colný úrad tvorila daň z pridanej hodnoty vo výške 92,91 milióna eur. V porovnaní s rokom 2021 sa touto daňou odviedlo do štátneho rozpočtu SR v roku 2022 viac o 8,87 milióna eur," uviedla Bebčáková.



Druhým najväčším odvodom boli spotrebné dane vo výške 48,06 milióna eur a posledným clo vo výške 3,13 milióna eur, z ktorých 75 percent tvorí podiel do rozpočtu Európskej únie a 25 percent podiel, ktorý je príjmom slovenského štátneho rozpočtu. Vývoj výberu cla mal podľa Bebčákovej v medziročnom porovnaní s rokom 2021 pozitívny trend z dôvodu vyšších dovozov.



"Spotrebná daň z liehu patrí k najproduktívnejšej spotrebnej dani colného úradu a v roku 2022 predstavuje 25,08 milióna eur. Spotrebná daň z piva v medziročnom porovnaní s rokom 2021 zaznamenala nárast, a tak finančná správa (FS) prostredníctvom Colného úradu Prešov odviedla do štátneho rozpočtu SR daň vo výške 22,65 milióna eur," priblížila Bebčáková.



Príslušníci FS Colného úradu Prešov vlani prerokovali 45.024 colných vyhlásení, vykonali 486 daňových kontrol a 1592 miestnych zisťovaní. Pri kontrolách v súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice úrad vykonal 369 miestnych zisťovaní a uložil pokuty v celkovej hodnote 66.680 eur. V rámci výkonu kontrolnej mobilnej činnosti príslušníci FS Colného úradu Prešov vykonali 2444 kontrol, pri ktorých skontrolovali 14.397 motorových vozidiel.



"Pri kontrolnej činnosti s použitím špeciálnej detekčnej a röntgenovej techniky na meranie rádioaktívnych a jadrových materiálov príslušníci finančnej správy vykonali 337 kontrol, skontrolovali 8994 motorových vozidiel a vykonali 118 kontrol tovaru podliehajúceho preprave podľa Dohovoru ADR. V blokovom konaní v 152 prípadoch colný úrad uložil pokuty vo výške 6810 eur," doplnila Bebčáková.



Hodnota tovaru, ktorý prepadol v prospech štátu ku koncu minulého roka, je vo výške viac ako 1,64 milióna eur. Hodnota zaisteného tovaru k rovnakému dátumu predstavuje viac ako 1,72 milióna eur.