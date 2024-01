Colný úrad: Štátu odviedli firmy v Žilinskom kraji takmer 771 mil. eur

Žilina 16. januára (TASR) - Obchodné aktivity firiem s pohonnými hmotami a elektrickou energiou v Žilinskom kraji sa vlani oproti predchádzajúcemu roku zvýšili. Poklesli však v liehovarníckom priemysle. Na spotrebných daniach, cle aj DPH pri dovoze odviedli podnikatelia do štátnej kasy takmer 771 miliónov eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu (CÚ) Žilina Božena Chríbiková.



"Žilinský colný úrad vyčíslil výsledky z príjmov na DPH pri dovoze tovaru z tretích štátov, spotrebných daniach a cle za uplynulý rok. Týkali sa podnikateľov zo Žilinského kraja, ktorí tu pôsobia najmä v automobilovom, liehovarníckom, tabakovom, strojárskom a elektronickom priemysle. Do štátnej pokladnice odviedli takmer 771 miliónov eur, čo je o 4 % viac ako v predchádzajúcom roku," priblížila Chríbiková.



Najviac peňazí pritieklo do rozpočtu z firiem zameraných na výrobu a obchod súvisiaci s automobilmi. Spolu s platcami z ostatných odvetví sa suma odvedeného cla vyšplhala na 5,4 milióna eur a DPH pri dovoze na 658 miliónov eur.



Hovorkyňa dodala, že obchodovanie s tovarom podliehajúcim spotrebným daniam zabezpečilo do štátnej pokladnice príjem vo výške viac ako 107 miliónov eur. "Na tomto čísle sa najvýraznejšie podieľali liehovarnícke firmy, aj keď odviedli nižšiu čiastku ako v predchádzajúcom roku. Viac sa darilo obchodníkom s pohonnými látkami aj podnikom zameraným na energetiku," zhodnotila. Útlm podľa Chríbikovej zaznamenal trh s uhlím a zemným plynom, u ktorého klesli odvody o 64 %.