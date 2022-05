Colný úrad v Nitre odviedol do štátneho rozpočtu 163 miliónov eur

Nitra 3. mája (TASR) - Príslušníci Colného úradu Nitra v prvom štvrťroku tohto roka zaistili viac ako 4000 kusov rôzneho druhu tovaru, ktorý vykazoval znaky falzifikátov, tzv. fejkov. Na slovenský trh sa vďaka ich zásahom nedostali napodobeniny športovej obuvi, oblečenia a rôzneho doplnkového tovaru známych značiek. Škoda, ktorá by vznikla držiteľom práva duševného vlastníctva predajom zaisteného tovaru, bola vyčíslená takmer na 400.000 eur, informovala hovorkyňa Colného úradu Nitra Renáta Cebová.



Colný úrad Nitra vykonával kontroly v kamenných predajniach, skladových priestoroch a vo vozidlách pri cestných kontrolách. Podľa odborného posúdenia majiteľov ochrannej známky zaistený tovar sa najčastejšie odlišoval od originálnych výrobkov použitím materiálu nižšej kvality, rozdielnym popisom na visačkách, absenciou originálnych výrobných štítkov a originálneho obalu. Tovar, ktorý nespĺňal podmienky v súvislosti s colným dohľadom a daňovým dozorom, musel byť zlikvidovaný. Stalo sa tak v 78 prípadoch, celková hodnota zlikvidovaného tovaru dosiahla 774.882 eur.



V 1. štvrťroku tohto roka odviedol Colný úrad Nitra do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky viac ako 163 miliónov eur. Z tejto sumy tvorilo viac ako 4,3 milióna eur clo, takmer 112 miliónov eur DPH a 46,9 milióna eur výber na spotrebných daniach, čo predstavuje medziročný nárast o 15,49 %. V sledovanom období pri vývoze tovaru do tretích krajín podali občania a firmy 21.216 colných vyhlásení, čo predstavuje 28.791 tovarových položiek.