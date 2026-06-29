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Comcast oddelí svoje divízie NBC Universal a Sky Media
Comcast si spočiatku v samostatnej spoločnosti NBC Universal ponechá podiel do výšky 19,9 percenta.
Autor TASR
New York 29. júna (TASR) - Americký telekomunikačný a mediálny konglomerát Comcast oddelí svoje divízie NBC Universal a Sky Media do samostatnej spoločnosti. Zámerom je, aby nová firma lepšie pôsobila ako samostatný hráč vo vysoko konkurenčnom sektore. Toto rozhodnutie koncernu, ktoré oznámil v pondelok, prichádza v čase, v ktorom štúdiá, vysielatelia a kábloví operátori čelia bezprecedentnej konkurencii zo strany streamovacích spoločností v čoraz viac fragmentovanom mediálnom prostredí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Keďže technologické inovácie, správanie sa spotrebiteľov a vývoj v oblasti konkurencie naďalej menia médiá aj komunikáciu, nová samostatná spoločnosť bude mať lepšiu pozíciu na to, aby uplatňovala svoje vlastné strategické priority, investovala do rastu a vytvárala dlhodobú hodnotu pre akcionárov,“ uviedol Comcast vo vyhlásení.
Comcast si spočiatku v samostatnej spoločnosti NBC Universal ponechá podiel do výšky 19,9 percenta. Aktíva spoločnosti NBC Universal budú zahŕňať filmové a televízne štúdiá Universal, zábavné parky a vysielacie spoločnosti Peacock, Bravo a Telemundo.
Spoločnosť Comcast v minulom roku zvažovala ponuku na kúpu firmy Warner Bros. Discovery, ktorá je materskou spoločnosťou HBO, CNN a filmového štúdia Warner Bros. Nakoniec v tvrdom súboji s Netflixom získala Warner Bros. Discovery spoločnosť Paramount Skydance.
„Keďže technologické inovácie, správanie sa spotrebiteľov a vývoj v oblasti konkurencie naďalej menia médiá aj komunikáciu, nová samostatná spoločnosť bude mať lepšiu pozíciu na to, aby uplatňovala svoje vlastné strategické priority, investovala do rastu a vytvárala dlhodobú hodnotu pre akcionárov,“ uviedol Comcast vo vyhlásení.
Comcast si spočiatku v samostatnej spoločnosti NBC Universal ponechá podiel do výšky 19,9 percenta. Aktíva spoločnosti NBC Universal budú zahŕňať filmové a televízne štúdiá Universal, zábavné parky a vysielacie spoločnosti Peacock, Bravo a Telemundo.
Spoločnosť Comcast v minulom roku zvažovala ponuku na kúpu firmy Warner Bros. Discovery, ktorá je materskou spoločnosťou HBO, CNN a filmového štúdia Warner Bros. Nakoniec v tvrdom súboji s Netflixom získala Warner Bros. Discovery spoločnosť Paramount Skydance.