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Commerzbank: Akcionárska štruktúra sa v podstate nezmenila
Talianska banka minulý týždeň oznámila, že jej ponuka na výmenu všetkých zostávajúcich akcií Commerzbank za akcie UniCredit zostane otvorená do 3. júla.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 25. júna (TASR) - Akcionárska štruktúra spoločnosti Commerzbank zostáva napriek pokračujúcej snahe o prevzatie zo strany talianskeho konkurenta „v podstate nezmenená“, oznámila vo štvrtok nemecká banka. „Inštitucionálni investori doteraz ponúkli len o niečo viac ako 1 % akcií Commerzbank, pričom približne 0,05 % ponúknutých akcií pochádza od retailových investorov a zvyšok súvisí s bankami,“ uviedla spoločnosť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Zostávajúce akcie vo voľnom obehu vlastní niekoľko stoviek inštitucionálnych investorov a viac ako 500.000 retailových investorov,“ uviedla ďalej vo vyhlásení Commerzbank, pričom poukázala na „protirečivé vyhlásenia“ šéfa spoločnosti UniCredit Andrea Orcela. Ten minulý týždeň vyhlásil, že takmer všetci významní aktívni investori v Commerzbank svoje akcie predali alebo ponúkli na predaj. UniCredit si tak podľa neho už zabezpečila takmer 40 % akcií v nemeckom finančnom ústave.
Talianska banka minulý týždeň oznámila, že jej ponuka na výmenu všetkých zostávajúcich akcií Commerzbank za akcie UniCredit zostane otvorená do 3. júla. Konečné výsledky by mali byť zverejnené 8. júla. UniCredit ponúka za každú akciu Commerzbank 0,485 vlastnej akcie. Commerzbank naďalej neodporúča svojim akcionárom prijať ponuku talianskej banky s argumentom, že neposkytuje primeranú prémiu.
Nemecká vláda sa rovnako minulý týždeň vyjadrila, že svoje akcie v Commerzbank talianskej UniCredit predať nechce. Vláda v Berlíne má v Commerzbank 12-percentný podiel, vďaka čomu je jej druhým najväčším akcionárom.
„Zostávajúce akcie vo voľnom obehu vlastní niekoľko stoviek inštitucionálnych investorov a viac ako 500.000 retailových investorov,“ uviedla ďalej vo vyhlásení Commerzbank, pričom poukázala na „protirečivé vyhlásenia“ šéfa spoločnosti UniCredit Andrea Orcela. Ten minulý týždeň vyhlásil, že takmer všetci významní aktívni investori v Commerzbank svoje akcie predali alebo ponúkli na predaj. UniCredit si tak podľa neho už zabezpečila takmer 40 % akcií v nemeckom finančnom ústave.
Talianska banka minulý týždeň oznámila, že jej ponuka na výmenu všetkých zostávajúcich akcií Commerzbank za akcie UniCredit zostane otvorená do 3. júla. Konečné výsledky by mali byť zverejnené 8. júla. UniCredit ponúka za každú akciu Commerzbank 0,485 vlastnej akcie. Commerzbank naďalej neodporúča svojim akcionárom prijať ponuku talianskej banky s argumentom, že neposkytuje primeranú prémiu.
Nemecká vláda sa rovnako minulý týždeň vyjadrila, že svoje akcie v Commerzbank talianskej UniCredit predať nechce. Vláda v Berlíne má v Commerzbank 12-percentný podiel, vďaka čomu je jej druhým najväčším akcionárom.