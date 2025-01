Commerzbank bude rokovať s UniCreditom, ak predloží konkrétny návrh

Berlín 24. januára (TASR) - Nemecká banka Commerzbank v piatok zopakovala, že s talianskym konkurentom UniCredit bude viesť formálne rokovania len vtedy, ak jej predloží konkrétny návrh. Denník Financial Times predtým v piatok informoval, že generálna riaditeľka Commerzbank Bettina Orloppová odmietla pozvanie šéfa UniCreditu Andreu Orcela na neformálne rozhovory o možnom spojení s talianskou bankou, pričom sa odvolával na osoby oboznámené s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Dôsledne sme signalizovali našu ochotu zapojiť sa do diskusií a v záujme všetkých zainteresovaných strán by sme preskúmali návrh zo strany UniCredit. Zatiaľ sme však žiadny návrh nedostali," uviedol pre Reuters hovorca Commerzbank. "Iba konkrétny návrh týkajúci sa ekonomických a štrukturálnych podmienok transakcie by mohol byť základom pre prípadné rozhovory," dodal.



UniCredit kontroluje približne 28 % v Commerzbank a už oznámila, že požiada regulačné orgány o súhlas s navýšením podielu až na 29,9 %. Od 30-percentného podielu by UniCredit musela predložiť verejnú ponuku na prevzatie Commerzbank. Koncom minulého roka podniková rada Commerzbank varovala, že prevzatie druhej najväčšej nemeckej súkromnej banky by mohlo spôsobiť, že banka v Nemecku zruší dve tretiny zo všetkých pracovných miest. O prácu by tak mohlo prísť až 15.000 ľudí. UniCredit vtedy uviedla, že tieto čísla nemajú žiaden reálny základ. Okrem podnikovej rady a odborov prevzatie odmieta aj nemecká vláda.