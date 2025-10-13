< sekcia Ekonomika
Commerzbank napreduje v rušení pracovných miest v Nemecku
Autor TASR
Düsseldorf 13. októbra (TASR) - Spoločnosť Commerzbank úspešne napreduje v programe rušenia pracovných miest v Nemecku. Dopyt po programe čiastočného dôchodku, ktorý umožňuje dotknutým zamestnancom v prechodnom období pracovať na skrátený úväzok, je „značne vyšší, ako sme očakávali“, uviedol Sascha Uebel, predseda zamestnaneckej rady v Commerzbank, pre pondelkové vydanie denníka Handelsblatt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Medzi zamestnancami, ktorým sme v prvom kole zaslali list, takmer 50 % využilo ponuku,“ dodal Uebel. Zástupcovia zamestnancov a vedenie sa podľa neho dohodli na programe, v rámci ktorého nárok na čiastočný dôchodok nebude trvať do veku 63 rokov, ale do 65 rokov. Okrem toho zamestnanci, ktorí sa rozhodnú odísť do predčasného dôchodku, získajú jednorazový príspevok vo výške 30.000 eur. Rušenie pracovných miest v Nemecku by sa malo uskutočniť takmer výlučne prostredníctvom dohôd o čiastočnom dôchodku a predčasnom dôchodku, vysvetlil predseda zamestnaneckej rady v Commerzbank.
Rýchlu dohodu označil za dôležitú aj vzhľadom na pokus o prevzatie banky zo strany talianskeho konkurenta Unicredit. „Vyslali sme jasný signál, že v súčasnej situácii zamestnanecká rada a vedenie ťahajú za jeden povraz,“ zdôraznil Uebel.
UniCredit sa snaží získať Commerzbank, druhú najväčšiu súkromnú banku v Nemecku. Od septembra minulého roka v spoločnosti postupne zvyšovala svoj podiel a teraz v nej drží priamo alebo prostredníctvom finančných nástrojov približne 29 % akcií. Ak podiel dosiahne 30 %, Taliani by museli predložiť ponuku na prevzatie zostávajúcich akcií Commerzbank.
