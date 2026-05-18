Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. máj 2026Meniny má Viola
< sekcia Ekonomika

Commerzbank odmietla najnovšiu ponuku na prevzatie od UniCreditu

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Skupina UniCredit sa snaží prevziať Commerzbank a začiatkom mája predložila dobrovoľnú ponuku na zvýšenie svojho podielu v nemeckej banke na viac ako 30 %.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 18. mája (TASR) - Nemecká banka Commerzbank v pondelok odmietla najnovšiu ponuku na prevzatie od talianskeho konkurenta UniCredit. Predstavenstvo a dozorná rada v spoločnom vyhlásení uviedli, že plán UniCreditu je nejasný a skrýva „značné riziká“. Akcionárom preto odporučili, aby ponuku na výmenu akcií neprijali. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

UniCredit neponúka akcionárom Commerzbank primeranú prémiu a nepredložila žiadny zrozumiteľný a spoľahlivý strategický plán fúzie,“ uvádza sa vo vyhlásení, podľa ktorého UniCredit podceňuje straty ziskov, preceňuje synergie a počíta s nereálnym časovým plánom na uskutočnenie fúzie. Oba orgány zároveň vyjadrili presvedčenie, že Commerzbank ako samostatne pôsobiaca banka dokáže vytvoriť väčšiu hodnotu.

Skupina UniCredit sa snaží prevziať Commerzbank a začiatkom mája predložila dobrovoľnú ponuku na zvýšenie svojho podielu v nemeckej banke na viac ako 30 %. Commerzbank vníma konanie UniCreditu ako nepriateľské a trvá na svojej nezávislosti. V tom má podporu nemeckej vlády, ktorá ju zachránila počas globálnej finančnej krízy a stále v nej drží približne 12 % akcií.
.

Neprehliadnite

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení