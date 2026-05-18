< sekcia Ekonomika
Commerzbank odmietla najnovšiu ponuku na prevzatie od UniCreditu
Skupina UniCredit sa snaží prevziať Commerzbank a začiatkom mája predložila dobrovoľnú ponuku na zvýšenie svojho podielu v nemeckej banke na viac ako 30 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 18. mája (TASR) - Nemecká banka Commerzbank v pondelok odmietla najnovšiu ponuku na prevzatie od talianskeho konkurenta UniCredit. Predstavenstvo a dozorná rada v spoločnom vyhlásení uviedli, že plán UniCreditu je nejasný a skrýva „značné riziká“. Akcionárom preto odporučili, aby ponuku na výmenu akcií neprijali. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„UniCredit neponúka akcionárom Commerzbank primeranú prémiu a nepredložila žiadny zrozumiteľný a spoľahlivý strategický plán fúzie,“ uvádza sa vo vyhlásení, podľa ktorého UniCredit podceňuje straty ziskov, preceňuje synergie a počíta s nereálnym časovým plánom na uskutočnenie fúzie. Oba orgány zároveň vyjadrili presvedčenie, že Commerzbank ako samostatne pôsobiaca banka dokáže vytvoriť väčšiu hodnotu.
Skupina UniCredit sa snaží prevziať Commerzbank a začiatkom mája predložila dobrovoľnú ponuku na zvýšenie svojho podielu v nemeckej banke na viac ako 30 %. Commerzbank vníma konanie UniCreditu ako nepriateľské a trvá na svojej nezávislosti. V tom má podporu nemeckej vlády, ktorá ju zachránila počas globálnej finančnej krízy a stále v nej drží približne 12 % akcií.
„UniCredit neponúka akcionárom Commerzbank primeranú prémiu a nepredložila žiadny zrozumiteľný a spoľahlivý strategický plán fúzie,“ uvádza sa vo vyhlásení, podľa ktorého UniCredit podceňuje straty ziskov, preceňuje synergie a počíta s nereálnym časovým plánom na uskutočnenie fúzie. Oba orgány zároveň vyjadrili presvedčenie, že Commerzbank ako samostatne pôsobiaca banka dokáže vytvoriť väčšiu hodnotu.
Skupina UniCredit sa snaží prevziať Commerzbank a začiatkom mája predložila dobrovoľnú ponuku na zvýšenie svojho podielu v nemeckej banke na viac ako 30 %. Commerzbank vníma konanie UniCreditu ako nepriateľské a trvá na svojej nezávislosti. V tom má podporu nemeckej vlády, ktorá ju zachránila počas globálnej finančnej krízy a stále v nej drží približne 12 % akcií.