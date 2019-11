Commerzbank oznámila za 3. štvrťrok nárast čistého zisku takmer o 35 %

Frankfurt nad Mohanom 7. novembra (TASR) - Nemecká Commerzbank zaznamenala v 3. štvrťroku nárast čistého zisku o takmer 35 %. Potvrdila tak predbežné čísla, ktoré zverejnila minulý mesiac.



Banka, ktorú podporuje štát, prechádza zmenami, znižuje počet zamestnancov a predáva dcérsku mBank v Poľsku.



Nemecký veriteľ vo štvrtok uviedol, že jeho konsolidovaný zisk v 3. štvrťroku vzrástol o 34,7 % na 294 miliónov eur z 218 miliónov eur v minulom roku. Zisk na akciu sa zvýšil na 23 centov z vlaňajších 17 centov.



Prevádzkový zisk za tri mesiace do konca septembra 2019 stúpol o 29,5 % na 448 miliónov eur z 346 miliónov eur v predchádzajúcom roku.



Tržby v uplynulom štvrťroku vzrástli o 2 % na 2,18 miliardy eur z 2,14 miliardy eur.



Čistý úrokový výnos sa zvýšil o 2,7 %, zatiaľ čo čistý príjem z provízií zostal takmer stabilný.



Banka ďalej znižovala svoje náklady a v 3. kvartáli sa jej podarilo dosiahnuť úspory vo výške približne 130 miliónov eur, a to aj napriek zvýšeniu povinných príspevkov.



Spoločnosť už koncom septembra v rámci aktualizácie svojej stratégie oznámila, že revidovala svoj výhľad na finančný rok 2019. Hlavným dôvodom bolo neisté makroekonomické prostredie, najmä zhoršujúce sa obchodné spory.



Vzhľadom na to, že vo 4. štvrťroku očakáva výrazne vyššiu daňovú sadzbu, predpovedá, že jej konsolidovaný čistý zisk za finančný rok 2019 bude nižší ako v predchádzajúcom roku.



Commerzbank už preto nepočíta s tým, že dosiahne svoj cieľ, ktorým je mierne vyšší príjem ako vlani. A sústredí sa na to, aby mala na konci roka ukazovateľ vlastného kapitálu Tier 1 na úrovni najmenej 12,75 %.