Commerzbank plánuje znižovanie počtu pracovných miest

Frankfurt nad Mohanom 12. februára (TASR) - Nemecká Commerzbank pripravuje plány na znižovanie počtu pracovných miest a zlepšenie finančných cieľov v snahe odraziť pokusy talianskej UniCredit o jej prevzatie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters, ktorá sa odvoláva na viaceré zdroje oboznámené s plánmi.



Štyria z týchto ľudí, ktorí nechcú byť menovaní, uviedli, že plánované opatrenia sú skôr "evolučné" ako radikálne. Niektorí tiež pripustili, že prevzatie nemeckej banky, ktorej cena akcií vyskočila o 50 %, odkedy UniCredit prvýkrát signalizovala záujem o ňu, môže byť ťažké zastaviť.



Bitka o Commerzbank, ktorá postavila jednu z najväčších talianskych bánk proti nemeckej vláde, sa tak stáva skúškou jej schopnosti odraziť zahraničných "nápadníkov" a zabrániť tomu, aby nemecké finančné centrum prišlo o jednu z mála zostávajúcich veľkých komerčných bánk.



Dva zo zdrojov uviedli, že zrušenie pracovných miest sa dotkne niekoľko tisíc ľudí, zatiaľ čo podľa tretieho z celkového počtu približne 42.000 zamestnancov by o prácu mohlo prísť 3000 až 4000 ľudí.



O znižovaní nákladov a nových cieľoch má dozorná rada Commerzbank rokovať s vedením v stredu a novú stratégiu má banka predstaviť verejnosti vo štvrtok (13. 2.).



Vedenie Commerzbank pod vedením generálnej riaditeľky Bettiny Orloppovej už mesiace pracuje na aktualizácii stratégie, ktorá by odhalila "významný hodnotový potenciál" druhej najväčšej nemeckej banky.



UniCredit má pod kontrolou podiel približne vo výške 28 % v Commerzbank. Taliansky veriteľ priamo drží približne 9,5 % akcií a ďalších 18,5 % si zabezpečil prostredníctvom finančných nástrojov. Chce požiadať regulačné orgány o súhlas s navýšením podielu až na 29,9 %. Od 30-percentného podielu by UniCredit musela predložiť verejnú ponuku na prevzatie Commerzbank.



Commerzbank, ktorá je čiastočne vo vlastníctve štátu, kroky UniCredit označila za nepriateľské. Očakávaná prezentácia novej stratégie vo štvrtok má za cieľ presvedčiť investorov, že môže prosperovať ako nezávislá spoločnosť.



Znižovanie pracovných miest, ktoré by mohlo poslať stovky zamestnancov do predčasného dôchodku, bude mať za cieľ zabrániť obavám zostávajúcich zamestnancov a zároveň podčiarknuť ochotu banky obetovať niektorých, aby sa vyhla ešte horšiemu prepúšťaniu v rámci UniCredit.



Banka sa pokúsi využiť tiež technológie na zefektívnenie svojich operácií. Očakáva, že vyšle tiež signál, že hľadá skôr skromné akvizície ako veľké obchody, dodali zdroje.