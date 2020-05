Commerzbank pre koronakrízu zrušila predaj mBank

Frankfurt nad Mohanom 11. mája (TASR) - Commerzbank pre koronakrízu zrušila predaj svojej poľskej dcéry mBank, ktorá pôsobí aj na slovenskom trhu. Commerzbank oznámila, že mBank zostáva súčasťou koncernu.



"Je jasné, že také hodnotné aktívum, akým je mBank, predáme len v prípade, že budú na to priaznivé podmienky," odôvodnila rozhodnutie finančná riaditeľka Commerzbank Bettina Orloppová. "Situácia na kapitálovom trhu, ktorá je ovplyvnená koronakrízou, nám však nedovoľuje, aby sme dosiahli atraktívne ohodnotenie, ktoré by zodpovedalo skutočnej hodnote mBank." Commerzbank si preto ponechá väčšinový podiel (69,3 %) v mBank a ukončí proces jej predaja.



Commerzbank koncom minulého septembra oznámila, že sa zbaví väčšinového podielu v mBank. Výnos z predaja sa mal použiť na financovanie nákladov rušenia pracovných miest a zatvárania filiálok. Šéf koncernu Martin Zielke plánoval ukončiť proces predaja do konca tohto roka.



"Naša silná kapitálová pozícia nám dáva priestor zrealizovať stratégiu Commerzbank 5.0 a s ňou spojené investície aj bez predaja mBank," zdôraznila Orloppová.