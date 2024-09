Commerzbank pripravuje rokovania s UniCredit s cieľom byť nezávislou

Frankfurt nad Mohanom 18. septembra (TASR) - Nemecká Commerzbank je pripravená poveriť finančnú riaditeľku Bettinu Orloppovú vedením rokovaní s UniCredit, keď sa na budúci týždeň zíde dozorná rada nemeckej banky. Taliansky rival sa totiž snaží o prevzatie Commerzbank. Uviedli to dva zdroje oboznámené so situáciou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



UniCredit nedávno kúpila podiel vo výške 9 % v Commerzbank, pričom zhruba polovicu získala od nemeckého štátu a ďalšie akcie kúpila na trhu. Najväčšia talianska banka tým vyjadrila záujem o fúziu.



Commerzbank bude diskutovať s UniCredit, keďže je jej povinnosťou tak urobiť, ale vedenie banky je stále proti prevzatiu talianskym veriteľom, povedal jeden zo zdrojov.



Na stretnutí dozornej rady a manažmentu Commerzbank na budúci týždeň sa má diskutovať o stratégii skupiny a reakcii na kroky UniCredit.



Generálny riaditeľ Commerzbank Manfred Knof oznámil, že odstúpi z funkcie na konci roka 2025, len niekoľko hodín predtým, ako UniCredit odhalila, že kúpila 9-% podiel v banke. To vyvolalo otázky, či má najlepšiu pozíciu na vedenie akýchkoľvek rozhovorov.



Commerzbank má viac ako 25.000 firemných klientov, podieľa sa takmer tretinou na nemeckých platbách v rámci zahraničného obchodu a zamestnáva vyše 42.000 ľudí. Je tak základným pilierom nemeckej ekonomiky, ktorá je motorom európskeho priemyslu.



Záujem o prevzatie už vyvolal odpor zo strany odborov.



UniCredit prvýkrát prejavila záujem o Commerzbank v roku 2017 a opäť zvažovala konkurenčnú ponuku v roku 2019, keď Commerzbank diskutovala o spojení s Deutsche Bank.



V roku 2019 jeden zdroj agentúre Reuters povedal, že UniCredit by si po fúzii ponechala centrálu v Miláne a zlúčená banka by bola kótovaná na tamojšej burze.



Keď generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel tento mesiac získal podiel v Commerzbank, zaskočilo to predstaviteľov nemeckej vlády nepripravených.



Commerzbank začala okamžite presviedčať vládu, aby nepredala ďalší zo svojho zostávajúceho podielu v banke vo výške 12 %, a vyhla sa tak prevzatiu banky jej rivalom UniCredit, povedal jeden zo zdrojov.



Podľa neho by toto prevzatie mohlo zasiahnuť tok úverov nemeckým firmám tým, že by sa banka musela venovať zložitým rokovaniam o fúzii. A zároveň by to mohlo vystaviť Nemecko riziku spojenému s dlhmi v Taliansku, keďže Commerzbank by bola viazaná na UniCredit.



Vládnych predstaviteľov medzitým nahnevalo prekvapivé získanie 9-% podielu a predaj zvyšného podielu štátu odložili, uviedol iný zdroj.



Diskusie o prevzatí sa odohrávajú v chúlostivom čase pre Nemecko. Koaličná vláda, jedna z najnepopulárnejších v novodobej histórii, sa pripravuje na parlamentné voľby na budúci rok. Silný rast popularity pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD) a ľavicovej BSW pritom vyvíjajú tak na vládnu koalíciu.