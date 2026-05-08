< sekcia Ekonomika
Commerzbank ruší 3000 pracovných miest
Celkovo banka v súčasnosti zamestnáva zhruba 40.000 ľudí.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 8. mája (TASR) - Nemecký peňažný ústav Commerzbank v piatok oznámil, že v rámci boja proti nepriateľskej ponuke na prevzatie zo strany talianskej banky UniCredit zruší 3000 pracovných miest.
„Pokračujúcu transformáciu sprevádza zníženie počtu pracovných miest v celej skupine až o ďalších 3000,“ uviedla Commerzbank. Celkovo banka v súčasnosti zamestnáva zhruba 40.000 ľudí, z toho v Nemecku približne 25.000. Nižšie náklady a vyššie zisky zvyšujú cenu akcií, čím sa akékoľvek prevzatie stáva drahším. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Commerzbank v piatok zároveň uviedla, že jej čistý zisk za prvý štvrťrok dosiahol sumu 913 miliónov eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to bol rast o 9,5 %. Prispelo k tomu udržanie nákladov na uzde a tiež rekordný štvrťrok v príjmoch z provízií za poskytovanie služieb napríklad pri emisii dlhopisov a obchode s akciami. Banka zlepšila svoj výhľad na rok 2026 a očakáva celoročný čistý zisk 3,4 miliardy eur. Vlani bol jej zisk v objeme 3,2 miliardy eur. V rokoch 2026 až 2030 Commerzbank plánuje investovať 600 miliónov eur do umelej inteligencie a očakáva, že jej to do roku 2030 prinesie ročné úspory v objeme 500 miliónov eur.
Nepriateľskú ponuku na prevzatie Commerzbank za 35 miliárd eur talianska banka UniCredit formálne odštartovala v utorok (5. 5.), približne rok a pol po tom, ako v septembri 2024 prvýkrát oznámila, že si v Commerzbank vybudovala podiel. Nemecká vláda sa opakovane vyjadrila v prospech nezávislosti Commerzbank a kancelár Friedrich Merz obvinil UniCredit z „agresívnych a nepriateľských“ krokov, ktoré „zničili dôveru“. Zamestnanci Commerzbank sú tiež postavili proti možnému prevzatiu. Predstaviteľ odborov Verdi a člen dozornej rady Commerzbank Frederik Werning v marci agentúre AFP povedal, že sa obáva, že fúzia by znamenala rozsiahle straty pracovných miest.
„Pokračujúcu transformáciu sprevádza zníženie počtu pracovných miest v celej skupine až o ďalších 3000,“ uviedla Commerzbank. Celkovo banka v súčasnosti zamestnáva zhruba 40.000 ľudí, z toho v Nemecku približne 25.000. Nižšie náklady a vyššie zisky zvyšujú cenu akcií, čím sa akékoľvek prevzatie stáva drahším. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Commerzbank v piatok zároveň uviedla, že jej čistý zisk za prvý štvrťrok dosiahol sumu 913 miliónov eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to bol rast o 9,5 %. Prispelo k tomu udržanie nákladov na uzde a tiež rekordný štvrťrok v príjmoch z provízií za poskytovanie služieb napríklad pri emisii dlhopisov a obchode s akciami. Banka zlepšila svoj výhľad na rok 2026 a očakáva celoročný čistý zisk 3,4 miliardy eur. Vlani bol jej zisk v objeme 3,2 miliardy eur. V rokoch 2026 až 2030 Commerzbank plánuje investovať 600 miliónov eur do umelej inteligencie a očakáva, že jej to do roku 2030 prinesie ročné úspory v objeme 500 miliónov eur.
Nepriateľskú ponuku na prevzatie Commerzbank za 35 miliárd eur talianska banka UniCredit formálne odštartovala v utorok (5. 5.), približne rok a pol po tom, ako v septembri 2024 prvýkrát oznámila, že si v Commerzbank vybudovala podiel. Nemecká vláda sa opakovane vyjadrila v prospech nezávislosti Commerzbank a kancelár Friedrich Merz obvinil UniCredit z „agresívnych a nepriateľských“ krokov, ktoré „zničili dôveru“. Zamestnanci Commerzbank sú tiež postavili proti možnému prevzatiu. Predstaviteľ odborov Verdi a člen dozornej rady Commerzbank Frederik Werning v marci agentúre AFP povedal, že sa obáva, že fúzia by znamenala rozsiahle straty pracovných miest.