Commerzbank sa chce sústrediť na svoju vlastnú stratégiu

Frankfurt nad Mohanom 16. septembra (TASR) - Nemecká banka Commerzbank v pondelok potvrdila kontakt s najväčšou talianskou bankou UniCredit, pričom zdôraznila, že sa chce sústrediť na realizáciu vlastnej stratégie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Sme presvedčení o našom vlastnom pláne," uviedol generálny riaditeľ banky Manfred Knof na okraj bankovej konferencie v Berlíne. "Commerzbank ukázala, že je silná, že prináša výsledky," a teraz je úlohou implementovať stratégiu do roku 2027, zdôraznil. "Mám svoj vlastný plán a ak existuje niečo iné, čo sa dá porovnať, tak to porovnáme," pokračoval Knof a dodal, že "nič také nie je k dispozícii."



Najväčšia talianska banka UniCredit minulý týždeň v stredu (11. 9.) prekvapujúco investovala do nemeckej spoločnosti a získala v nej deväťpercentný podiel. Približne polovicu akcií kúpila od nemeckej vlády, ktorá v nej teraz má podiel 12 %. Generálny riaditeľ Unicredit Andrea Orcel vyjadril záujem o prevzatie celej spoločnosti. Zlúčením by vznikol bankový gigant s trhovou hodnotou takmer 74 miliárd eur, ktorému by patrilo v Európe druhé miesto po britskej HSBC.