Commerzbank sa vrátila k zisku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 4. novembra (TASR) - Nemecká Commerzbank vo štvrtok oznámila, že sa v 3. štvrťroku dostala z červených čísiel a vykázala lepší ako očakávaný čistý zisk. Predpovedá tiež zisk aj za celý rok, čo kontrastuje s odhadmi analytikov, ktorí počítajú so stratou v roku 2021.Štvrťročné výsledky banky podporili zníženie rezerv na zmiernenie následkov pandémie, ako aj nižšie náklady.Druhá najväčšia banka v Nemecku dosiahla za tri mesiace do konca septembra 2021 čistý zisk 403 miliónov eur po strate 60 miliónov eur v rovnakom období vlani. Analytici jej predpovedali zisk 253 miliónov eur.Banka pod vedením nového generálneho riaditeľa Manfreda Knofa uskutočňuje reštrukturalizáciu v hodnote 2 miliárd eur, ktorá zahŕňa aj zatváranie stoviek pobočiek a zrušenie 10.000 pracovných miest, v snahe o návrat k udržateľnej ziskovosti.Prevádzkový zisk Commerzbank v 3. štvrťroku stúpol na 472 miliónov eur z minuloročných 168 miliónov eur. Commerzbank v období júl-september 2021 vygenerovala tržby vo výške 2,006 miliardy eur, takmer rovnaké ako 2,033 miliardy eur pred rokom. Základné čisté príjmy z provízií vzrástli o približne 7 % na 873 miliónov eur.Pri pohľade do budúcnosti Commerzbank naďalej očakáva čistý aj prevádzkový zisk za celý rok 2021, napriek nákladom na reštrukturalizáciu. Predpokladá tiež, že jej tržby prekonajú vlaňajšie." povedal Knof.Analytici pritom predpovedali banke za rok 2021 stratu viac ako 100 miliónov eur a až v budúcom roku návrat k zisku. Vlani zaznamenala Commerzbank stratu 2,9 miliardy eur v dôsledku nákladov na reštrukturalizáciu.V súvislosti s reštrukturalizáciou plánuje do roku 2024 zrušiť približne 10.000 pracovných miest na plný úväzok. Po úspešnom zavedení programu dobrovoľných odchodov sa už podarilo dosiahnuť viac ako polovicu potrebnej redukcie pracovných miest "", poznamenala banka.Commerzbank má za sebou niekoľko ťažkých rokov. Rokovania o fúzii s Deutsche Bank zlyhali a bola vyradená z hlavného nemeckého akciového indexu DAX. Minulý rok spustil veľký investor, Cerberus, kampaň za zmenu, ktorá podnietila zmeny vo vedení banky a plány na veľké rušenie pracovných miest.Commerzbank, ktorá je po záchrannom balíku od vlády počas finančnej krízy pred viac ako desiatimi rokmi stále čiastočne vo vlastníctve štátu, stratila od roku 2009 do minulého roka približne 2 miliardy eur.