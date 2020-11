Commerzbank sa v 3. štvrťroku prepadla do straty

Frankfurt nad Mohanom 5. novembra (TASR) - Nemecká Commerzbank vo štvrtok oznámila, že sa v 3. štvrťroku prepadla do straty. Odôvodnila to reštrukturalizáciou, ktorou práve prechádza a dôsledkami pandémie nového koronavírusu.



Čistá strata Commerzbank za tri mesiace do konca septembra 2020 dosiahla 69 miliónov eur po čistom zisku 297 miliónov eur v rovnakom období minutého roka. To bolo väčšia strata ako 62 miliónov eur, ktoré predpovedali analytici. Výsledok odráža zaúčtované náklady na reštrukturalizáciu vo výške 201 miliónov eur.



Prevádzkový zisk Commerzbank klesol v 3. štvrťroku na 168 miliónov eur z minuloročných 449 miliónov eur v dôsledku mimoriadnych položiek. Tržby skupiny sa znížili na 2,03 miliardy eur z vlaňajších 2,18 miliardy eur.



Commerzbank vyčlenila v 3. kvartáli 272 miliónov eur na budúce úverové straty. To je nárast zo 114 miliónov eur pred rokom a vo veľkej miere súvisí s pandémiou.



Banka, ktorá čaká na príchod nového generálneho riaditeľa v januári pred rozhodnutím o novej stratégii, varovala, že vykáže celoročnú stratu. V rámci reštrukturalizácie zvažuje aj zníženie počtu zamestnancov, zatvorenie pobočiek a zefektívnenie svojich medzinárodných operácií.



„Pripravili sme pôdu pre ďalšie úspory nákladov,“ uviedla finančná šéfka Bettina Orloppová.