Commerzbank si stanovila ambicióznejšie ciele rastu

Frankfurt nad Mohanom 26. septembra (TASR) - Nemecká banka Commerzbank, ktorej významným akcionárom sa nedávno stala talianska skupina UniCredit, si stanovila ambicióznejšie ciele rastu. Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že návratnosť vlastného kapitálu plánuje do roku 2027 zvýšiť na vyše 12 % a rozdelí tiež viac peňazí akcionárom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Predtým Commerzbank plánovala na rok 2027 návratnosť vlastného kapitálu vo výške 11,5 %, v aktuálnom roku sa očakáva návratnosť približne osem %. Commerzbank má "značný potenciál pre rast a zvyšovanie hodnoty", uviedol predseda dozornej rady Jens Weidmann. Spoločnosť očakáva, že jej čistý zisk sa v roku 2027 zvýši na viac ako tri miliardy eur v porovnaní so ziskom 2,2 miliardy eur v minulom roku. Commerzbank chce využiť aj ďalší potenciál zisku, napríklad v oblasti firemných klientov, správy aktív a v poľskej dcérskej spoločnosti mBank, uviedla budúca generálna riaditeľka Bettina Orloppová.



Vzhľadom na investíciu Unicredit je Commerzbank pod tlakom, aby svojim akcionárom ponúkla atraktívne vyhliadky. Talianska spoločnosť tento týždeň oznámila, že svoj podiel v druhej najväčšej súkromnej banke v Nemecku zvýšila z deväť % na 21 %. V prípade schválenia zo strany regulačných úradov by sa tak stala zďaleka najväčším akcionárom pred nemeckou vládou, ktorá v Commerzbank vlastní približne 12 %. UniCredit už skôr požiadala o povolenie zvýšiť svoj podiel až na 29,9 %.