Commerzbank trvá na svojej nezávislosti
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 7. apríla (TASR) - Nemecká banka Commerzbank, ktorá čelí snahám o prevzatie zo strany talianskeho konkurenta UniCredit, trvá na udržaní nezávislosti a koncom mája oznámi nové finančné ciele. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vo svetle najnovších vyjadrení UniCredit v súčasnosti neexistuje možnosť obojstranne prijateľného riešenia, uviedla Commerzbank v utorok. Spoločnosť ďalej oznámila, že 8. mája spolu s predložením výsledkov za prvý štvrťrok oznámi aj zvýšenie svojich finančných cieľov. UniCredit, už teraz najväčší akcionár Commerzbank, v nej priamo kontroluje 26 % akcií a prostredníctvom finančných nástrojov má prístup k ďalším trom percentám.
Talianska spoločnosť v polovici marca potvrdila záujem o úplné prevzatie Commerzbank. UniCredit má v úmysle požiadať akcionárov o schválenie potrebného navýšenia kapitálu na mimoriadnom valnom zhromaždení 4. mája. UniCredit sa stala akcionárom Commerzbank v septembri 2024. Jej generálny riaditeľ Andrea Orcel tvrdí, že Európa potrebuje väčšie banky, aby dokázala konkurovať silným finančným inštitúciám v USA.
Commerzbank uviedla, že v posledných týždňoch sa uskutočnilo niekoľko rozhovorov s cieľom „konštruktívne preskúmať“ potenciál navrhovanej ponuky na prevzatie. Kľúčové prvky transakcie, ktoré načrtla UniCredit, však nepreukázali dostatočný potenciál v oblasti tvorby hodnoty pre akcionárov Commerzbank nad rámec jej súčasnej stratégie, uzavrela nemecká banka.
