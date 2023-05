Commerzbank v 1. štvrťroku takmer zdvojnásobila čistý zisk

Frankfurt nad Mohanom 17. mája (TASR) - Nemecká banka Commerzbank v prvom štvrťroku takmer zdvojnásobila svoj zisk vďaka vyšším úrokovým sadzbám a príjmom z poplatkov. Čistý zisk počas troch mesiacov do konca marca vzrástol na 580 miliónov eur z 298 miliónov eur v rovnakom období minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Po veľmi dobrom štarte roka Commerzbank smeruje k dosiahnutiu stanovených cieľov, uviedol šéf banky Manfred Knof. Čistý zisk za rok 2023 by mal byť podľa neho výrazne vyšší ako v uplynulom roku, keď predstavoval 1,4 miliardy eur.



Výrazný impulz pre svoje podnikanie banka očakáva od návratu do akciového indexu DAX 40, ktorý zahŕňa popredné nemecké spoločnosti. Commerzbank bola do indexu opäť zaradená koncom februára po viac ako štyroch rokoch.



Čisté úrokové príjmy banky vyskočili o 39 % na 1,95 miliardy eur. Spoločnosť teraz očakáva, že za celý rok 2023 čisté úrokové výnosy vzrastú na približne 7 miliárd eur.