Commerzbank viac neotvorí 200 pobočiek, ktoré zatvorila počas pandémie

Frankfurt nad Mohanom 14. augusta (TASR) - Nemecká Commerzbank v piatok oznámila, že jej 200 pobočiek, ktoré sú v súčasnosti zatvorené pre pandémiu nového koronavírusu, sa už znova neotvorí.



Banka tak urýchľuje svoje plány na redukciu pobočiek, ktoré sa pôvodne mali postupne zatvárať do konca roka 2023, uviedol hovorca spoločnosti.



Zamestnanci, ktorých sa dotknú urýchlené škrty, by sa mali presunúť do iných prevádzok.



Nemecká banka plánuje zredukovať sieť svojich pobočiek o 800 až 1000.



Riaditeľ Commerzbank Martin Zielke dlho bránil veľkú sieť pobočiek pred zatvorením, až kým nestanovil ciele do roku 2023.



Zielke pred niekoľkými týždňami oznámil svoju rezignáciu. Dôvodom boli sťažnosti, že nepodniká dostatočne drastické kroky na zvýšenie ziskovosti banky. Má však v úmysle zostať na čele banky, kým sa nenájde jeho nástupca.



Začiatkom tohto mesiaca bol nominovaný na post nového predsedu dozornej rady Hans-Jörg Vetter.