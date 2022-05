Commerzbank vykázala nárast zisku napriek rastúcemu riziku v Rusku

Frankfurt nad Mohanom 12. mája (TASR) – Commerzbank, druhý najväčší poskytovateľ pôžičiek v Nemecku, vo štvrtok uviedol, že jej zisk sa v 1. štvrťroku 2022 viac ako zdvojnásobil napriek tomu, že si vytvorila rezervy na riziká spojené s inváziou Ruska na Ukrajinu.



Čistý zisk Commerzbank sa za prvé tri mesiace 2022 zvýšil na 298 miliónov eur zo 133 miliónov eur v rovnakom období minulého roka.



Tržby banky vzrástli na 2,8 miliardy eur z vlaňajších 2,5 miliardy eur.



Tento rast pomohol banke prekonať aj rezervy, ktoré si odložila na zabezpečenie proti "výraznému zvýšeniu" rizika v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine.



Banka uviedla, že si vyčlenila "takmer pol miliardy eur na pokrytie prípadných strát v súvislosti s Ruskom". Vplyv tejto sumy bol vyvážený znížením rezerv vytvorených na riziká súvisiace s pandémiou nového koronavírusu, dodala banka.



Po zastavení nových obchodov v Rusku Commerzbank pracuje len s "existujúcimi nemeckými a zahraničnými zákazníkmi", uviedla.



Po vypuknutí vojny nemecký veriteľ znížil svoju expozíciu voči Rusku o 36 % do konca apríla na "menej ako 1,2 miliardy eur".



Úspech Commerzbank pri kompenzácii nákladov vyplývajúcich z Ruska podčiarkol "aké robustné a odolné je naše podnikanie v týchto náročných časoch", uviedla vo vyhlásení hlavná finančná riaditeľka Bettina Orlopp.



Zlepšenie ukázalo tiež, že reštrukturalizácia banky "funguje", povedal generálny riaditeľ Manfred Knof.



Commerzbank sa pustila do rozsiahlej reštrukturalizácie v roku 2020 po rokoch ťažkých strát. Tá zahŕňa aj plány na zníženie počtu zamestnancov z takmer 40.000 na konci roka 2020 na 32.000 do konca roka 2024.



Banka v 1. štvrťroku znížila prevádzkové náklady o 2 % na 1,4 miliardy eur.



TASR o tom informuje na základe správy AFP.