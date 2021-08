Commerzbank vykázala stratu pre odpisy a reštrukturalizáciu

Frankfurt nad Mohanom 4. augusta (TASR) - Nemecká Commerzbank v stredu oznámila, že sa v 2. štvrťroku prepadla do straty, pretože prechádza rozsiahlou reštrukturalizáciou a zaknihovali odpisy po ukončení projektu outsourcingu.



Konkrétne, banka vykázala za tri mesiace do konca júna 2021 čistú stratu 527 miliónov eur v porovnaní so ziskom 183 miliónov eur pred rokom. Analytici očakávali čistú stratu 504 miliónov eur.



Druhá najväčšia banka v Nemecku sa pokúša obrátiť list pod vedením nového generálneho riaditeľa Manfreda Knofa a vrátiť sa k zisku. Náklady na reštrukturalizáciu, ktorá zahŕňa zatváranie stoviek pobočiek a zníženie počtu zamestnancov o 10.000, dosiahli v 2. štvrťroku 511 miliónov eur a celkovo sa už vyšplhali na 2 miliardy eur.



Bez nákladov na reštrukturalizáciu by tak Commerzbank v období apríl-jún nemala takmer žiadnu čistú stratu.



„Implementácia stratégie je na dobrej ceste,“ povedal Knof s tým, že banka je pripravená „v prípade potreby“ urobiť ťažké rozhodnutia.



Analytici očakávajú, že Commerzbank, ktorá je stále čiastočne vo vlastníctve štátu po záchrane počas finančnej krízy pred viac ako desaťročím, vykáže stratu aj za celý rok.



Tržby Commerzbank v uplynulom kvartáli klesli na 1,86 miliardy eur z minuloročných 2,27 miliardy eur.



Pokiaľ ide o budúcnosť, banka naďalej očakáva, že tržby za celý rok 2021 mierne prekročia vlaňajšie.