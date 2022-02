Commerzbank vykázala za 4. štvrťrok aj za celý rok 2021 zisk

Frankfurt nad Mohanom 17. februára (TASR) – Commerzbank, druhá najväčšia banka v Nemecku, vo štvrtok oznámila, že vo 4. kvartáli aj za celý rok 2021 dosiahla zisk napriek značným nákladom na reštrukturalizáciu. Banka pod vedením nového generálneho riaditeľa Manfreda Knofa, ktorý nastúpil do funkcie vlani v januári, vykázala za rok 2021 čistý zisk 430 miliónov eur po strate 2,9 miliardy eur v roku 2020.



Prevádzkový zisk skupiny v roku 2021 dosiahol 1,2 miliardy eur po strate 233 miliónov eur rok predtým.



V roku 2021 pritom Commerzbank vynaložila na svoju transformáciu 1,08 miliardy eur vrátane nákladov na prepúšťanie zamestnancov.



Banka vlani zároveň výrazne znížila svoje rezervy na riziká na 570 miliónov eur z 1,8 miliardy eur v roku 2020.



Za 4. štvrťrok 2021 dosiahla Commerzbank čistý zisk 421 miliónov eur, zatiaľ čo rok predtým mala stratu 2,7 miliardy eur, ktorá odrážala náklady na reštrukturalizáciu. Analytici pritom banke predpovedali v období október-december 2021 zisk len 81 miliónov eur.



"V prvom roku transformácie sme splnili svoje sľuby. To zvyšuje našu dôveru, že dosiahneme naše ambiciózne ciele v roku 2024," uviedol Knof vo vyhlásení a dodal, že banka sa bude od roku 2022 opäť snažiť vyplácať akcionárom dividendu.



Program reštrukturalizácie skupiny zahŕňa aj plány na zníženie počtu zamestnancov z takmer 40.000 na konci roka 2020 na 32.000 do konca roka 2024.



Nemecká vláda stále vlastní približne 15-% podiel v Commerzbank, ktorú zachránila počas finančnej krízy v rokoch 2008-2009.



Minister financií Christian Lindner v pondelok (14.2.) pre týždenník Handelsblatt povedal, že štát nezostane akcionárom Commerzbank.



K výsledkom za minulý rok čiastočne prispeli príjmy vo fondoch rizikového kapitálu CommerzVentures, ako aj provízie z obchodovania s cennými papiermi.