Commerzbank vynaloží na spätné odkupy akcií jednu miliardu eur
Odkúpené akcie plánuje banka stiahnuť z trhu.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 24. septembra (TASR) - Nemecká banka Commerzbank plánuje vo veľkom spätne odkupovať vlastné akcie. Spoločnosť v stredu oznámila, že na tento účel do 10. februára 2026 vynaloží až jednu miliardu eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Správna rada skupiny o odkupoch rozhodla po schválení zo strany Európskej centrálnej banky (ECB). Najnovší odkup akcií je už piatym od roku 2023 a mal by sa začať tento týždeň vo štvrtok (25. 9.). „Vrátenie kapitálu našim akcionárom je nevyhnutnou súčasťou našej stratégie zvyšovania hodnoty,“ uviedla generálna riaditeľka Commerzbank Bettina Orloppová.
Odkúpené akcie plánuje banka stiahnuť z trhu. Podiel kľúčového talianskeho akcionára UniCredit v Commerzbank by sa tak zvýšil bez akéhokoľvek úsilia z jeho strany. UniCredit už teraz v nemeckej spoločnosti drží priamo a prostredníctvom finančných nástrojov približne 29 % akcií. Ak podiel dosiahne 30 %, Taliani by museli predložiť ponuku na prevzatie zostávajúcich akcií Commerzbank.
