Commerzbank zaznamenala v 1. kvartáli čistú stratu 295 miliónov eur

Frankfurt nad Mohanom 13. mája (TASR) - Následky pandémie nového koronavírusu pocítila v 1. kvartáli aj Commerzbank, ktorá sa dostala do červených čísel.



Commerzbank zaznamenala za tri mesiace od januára do marca čistú stratu 295 miliónov eur oproti zisku 122 miliónov eur v rovnakom období vlani. Hlavným dôvodom bolo zvýšenie rezerv na krytie zlyhaných úverov, ktoré sa medziročne zoštvornásobili na 326 miliónov eur zo 78 miliónov eur. V celom roku 2020 banka počíta s celkovými rezervami na krytie rizík vo výške 1 miliardy eur až 1,4 miliardy eur po 620 miliónoch eur vlani.



Strata pred zdanením predstavovala v 1. kvartáli 233 miliónov eur. V 1. štvrťroku 2019 banka zaznamenala hrubý zisk 227 miliónov eur aj vďaka mimoriadnym príjmom z predaja divízie EMC obchodujúcej s akciami a komoditami.



Prevádzková strata dosiahla 277 miliónov eur po zisku 246 miliónov eur pred rokom. Negatívny vplyv pandémie predstavoval 479 miliónov eur, po úprave o tento vplyv by prevádzkový zisk dosiahol 202 miliónov eur.



Výnosy klesli na 1,85 miliardy eur z 2,16 miliardy eur. Čisté úrokové výnosy však stúpli o vyše 7 % a čisté výnosy z provízií o vyše 14 %.



"Vďaka rozsiahlym opatreniam spolkovej vlády počítame s tým, že nemecké firmy, na ktoré pripadá väčšina nášho biznisu, relatívne dobre zvládnu krízu," uviedla finančná riaditeľka Commerzbank Bettina Orloppová. "Máme zdravé portfólio úverov a podiel rizikových úverov je už roky pod nemeckým aj európskym priemerom. Takže absorbujeme aj ďalšie následky tejto pandémie," dodala.