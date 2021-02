Commerzbank zaznamenala vlani stratu, prvú ročnú stratu od roku 2009

Frankfurt nad Mohanom 4. februára (TASR) - Commerzbank, druhá najväčšia banka v Nemecku, vykázala podľa predbežných výsledkov za minulý rok čistú stratu takmer 2,9 miliardy eur. Je to jej prvá celoročná strata od finančnej krízy v roku 2009.



Commerzbank označila stratu za dôsledok krízy vyvolanej pandémiou nového koronavírusu a nákladov na reštrukturalizáciu, spojenú s rušením pracovných miest a zatváraním pobočiek.



Banka so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom uviedla, že dosiahla dohodu s odbormi o zrušení 10.000 pracovných miest a zatvorení stoviek pobočiek do roku 2024, keďže chce viac využívať možnosti online bankovníctva a bezhotovostných platieb.



„Plánované znižovanie pracovných miest je určite veľmi bolestivé,“ vyhlásil riaditeľ Manfred Knof, bývalý šéf Deutsche Bank, ktorý sa ujal vedenia Commerzbank minulý mesiac. Commerzbank dodala, že prepúšťanie sa dotkne jedného z troch pracovných miest v Nemecku.



Podľa predbežných výsledkov zaznamenala Commerzbank v roku 2020 prevádzkovú stratu 233 miliónov eur v porovnaní so ziskom pred zdanením vo výške 1,2 miliardy eur v roku 2019. Čistá strata dosiahla 2,9 miliardy eur po zisku 585 miliónov eur v predchádzajúcom roku.



Ambiciózna stratégia reštrukturalizácie Commerzbank by mala do roku 2024 znížiť jej náklady oproti roku 2020 o 1,4 miliardy eur, čo je zhruba o 20 %. Súčasťou plánu je zatvorenie 340 zo 790 pobočiek v Nemecku. Vlani v decembri banka oznámila, že si vyčlenila rezervu 610 miliónov eur na financovanie zrušenia pracovných miest.



Commerzbank sa podobne ako jej konkurenti snaží adaptovať na zníženú potrebu tzv. kamenných pobočiek a urýchľuje digitalizáciu. Minulý rok bola tiež nútená zvýšiť rezervy na zlé úvery pre blokády na zastavenie šírenia nového koronavírusu, pre ktoré mnohé firmy bojujú o prežitie.



Rovnako ako v prípade ostatných bánk aj výnosy Commerzbank boli ovplyvnené rokmi ultranízkych úrokových sadzieb.



Nemecká vláda stále vlastní takmer 16-percentný podiel v banke, ktorú zachránila počas finančnej krízy v rokoch 2008 - 2009.



Commerzbank zverejní svoje úplné príjmy za minulý rok 11. februára.