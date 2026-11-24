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Compass plánuje presunúť primárne kótovanie z Londýna do New Yorku
Plán Compassu je ďalším neúspechom Londýnskej burzy cenných papierov, ktorá sa po brexite snaží zostať popredným finančným centrom.
Autor TASR
Londýn 24. novembra (TASR) - Cateringová skupina Compass sa stala ďalšou významnou britskou spoločnosťou, ktorá oznámila plány na primárne kótovanie na burze v New Yorku. Zámer, ktorý firma ohlásila v utorok, predseda jej predstavenstva Ian Meakins odôvodňuje tým, že Severná Amerika je najväčším trhom Compassu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Primárne kótovanie na americkom trhu bude pre Compass prirodzeným vývojom, ktorý zosúladí našu prítomnosť na kapitálových trhoch s naším podnikaním,“ povedal Meakins. Firma Compass vo vyhlásení uviedla, že „Spojené kráľovstvo pre ňu zostáva dôležitým trhom“. Zmenu kótovania musia schváliť akcionári. Vedenie firmy dúfa, že proces sa dokončí v roku 2028.
Plán Compassu je ďalším neúspechom Londýnskej burzy cenných papierov, ktorá sa po brexite snaží zostať popredným finančným centrom. S trhovou hodnotou približne 44 miliárd libier (52,59 miliardy eur) je Compass jednou z najväčších spoločností v rámci hlavného londýnskeho indexu FTSE 100.
Začiatkom tohto roka presunula svoje hlavné kótovanie z Londýna do New Yorku britská finančná spoločnosť Wise a skupina Ashtead, ktorá sa zaoberá prenájmom priemyselného vybavenia. V Londýne si ponechali sekundárne kótovanie.
Spoločnosť Compass v utorok ďalej informovala, že jej čistý zisk za 12 mesiacov do záveru septembra stúpol o 20 % na 2,25 miliardy USD (2,06 miliardy eur). Tržby spoločnosti sa zvýšili o 10 % na 50,8 miliardy USD. Až 67 % tržieb vygeneroval severoamerický trh.
(1 EUR = 0,83673 GBP, 1 EUR = 1,0939 USD)
„Primárne kótovanie na americkom trhu bude pre Compass prirodzeným vývojom, ktorý zosúladí našu prítomnosť na kapitálových trhoch s naším podnikaním,“ povedal Meakins. Firma Compass vo vyhlásení uviedla, že „Spojené kráľovstvo pre ňu zostáva dôležitým trhom“. Zmenu kótovania musia schváliť akcionári. Vedenie firmy dúfa, že proces sa dokončí v roku 2028.
Plán Compassu je ďalším neúspechom Londýnskej burzy cenných papierov, ktorá sa po brexite snaží zostať popredným finančným centrom. S trhovou hodnotou približne 44 miliárd libier (52,59 miliardy eur) je Compass jednou z najväčších spoločností v rámci hlavného londýnskeho indexu FTSE 100.
Začiatkom tohto roka presunula svoje hlavné kótovanie z Londýna do New Yorku britská finančná spoločnosť Wise a skupina Ashtead, ktorá sa zaoberá prenájmom priemyselného vybavenia. V Londýne si ponechali sekundárne kótovanie.
Spoločnosť Compass v utorok ďalej informovala, že jej čistý zisk za 12 mesiacov do záveru septembra stúpol o 20 % na 2,25 miliardy USD (2,06 miliardy eur). Tržby spoločnosti sa zvýšili o 10 % na 50,8 miliardy USD. Až 67 % tržieb vygeneroval severoamerický trh.
(1 EUR = 0,83673 GBP, 1 EUR = 1,0939 USD)